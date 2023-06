Pionier van de judosport, Roland Cambier (97) overleden

Judoclub Roeselare is in rouw na het overlijden Roland Cambier. Hij was de stichter van de club en bereikte als judoka de 9e dan. Dat is de op één na de hoogste graad die je in judo kunt bereiken. Hij werd geboren op 12 november 1925 en stierf op 2 juni.

Nadat hij in zijn jeugd eerst atletiek, vooral poolstok- en verspringen, had beoefend, ontdekte Roland op 32-jarige leeftijd het judo. Hij bleek een enorm talent en rijfde al snel meerdere nationale en Europese titels binnen. De liefde bracht hem naar Roeselare, waar hij in 1952 Judoclub Roeselare oprichtte. En daar bleef het niet bij want Robert stond mee aan de wieg van de clubs in Ingelmunster, Izegem en Tielt. Hij was ook een tijd trainer van de nationale judoploeg, actief als internationaal scheidsrechter en onder andere vijfvoudig olympiër Robert Van De Walle was één van zijn pupillen. Tot zo’n tien jaar terug was hij als trainer actief. “Ik kan het moeilijk laten om op de mat te staan en de leden te verbeteren”, vertelde hij in 2016 naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Judoclub Roeselare. “Het kriebelt enorm, maar lichamelijk kan ik de sport niet meer aan. Wel ga ik elke dag fietsen en volg ik de judosport nog op de voet.”

Judoclubs uit de regio rouwen

Z’n overlijden valt de judoclubs in de regio bijzonder zwaar. “Met droefheid in ons hart vernemen wij het overlijden van de grootmeester Roland Cambier. Hij was hoofdtrainer van Judoclub Tielt van 1958 tot 1980. Roland heeft met onze club vele mooie prestaties en mooie momenten meegemaakt. Wij zullen Roland als een groot kampioen en goede trainer herinneren”, staat te lezen op de sociale media van Judoclub Tielt. Bij Judoclub Roeselare klinkt het: “De stichter van onze judoclub is van ons heengegaan. Bedankt voor alles wat je voor Judoclub Roeselare betekend hebt. Ook Judo Vlaanderen brengt online een eresaluut aan hun erelid.” Veel sterkte aan de familie, Roland was gehuwd met Simone Vanexe (+ 20-4-2022) samen hebben ze drie kinderen: Brigitte, Luc en Sylvia.

De uitvaart vond plaats op donderdag 8 juni in de aula van Uitvaartzorg Commeyne. Daarna volgde crematie en asuitstrooiing op de nieuwe stedelijke begraafplaats, Groenestraat. (AD)