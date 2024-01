Pierre Debruyne (89), gewezen zaakvoerder van het Meulebeekse tricotagebedrijf Debruyne, overleden

In Meulebeke is dinsdag Pierre Debruyne overleden. Hij was niet alleen de gewezen zaakvoerder van het gelijknamige tricotagebedrijf, maar ook sociaal zeer actief en gewaardeerd.

Pierre Debruyne zag het levenslicht in Meulebeke op 13 januari 1934 en is dus net geen negentig jaar geworden.

Sociaal geëngageerd

Pierre Debruyne was gewezen zaakvoerder van het tricotagebedrijf Debruyne, erevoorzitter van het Rode Kruis Meulebeke, Ridder in de Orde van de Grote Beer, medestichter Marnixkring Roeselare-Tielt De Blauwoet, Ridder en Officier in de Orde van Leopold II, Past Voorzitter PHF Rotary Tielt en Past Voorzitter Probus Tielt.

Pierre was de weduwnaar van Thérèse Lammertyn, die bijna tien jaar geleden overleed, en de papa van Jan en Fabienne Debruyne-Baert, Didier en Annick Flamey-Debruyne en Hans en Patricia Vandecappelle-Debruyne.

Uitvaartdienst

Pierre was de opa van Benoit Debruyne en Ophélie Masco, Xavier Debruyne, Laurent Debruyne, Louise Flamey, Louis en Alexia Creytens-Flamey, Paul Flamey, Thomas Vandecappelle en Sofie Desimpelaere en Anthony en Laura Vander Stichele-Vandecappelle.

De uitvaartdienst heeft plaats in de parochiekerk van Sint-Amandus Meulebeke op maandag 15 januari om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op het kerkhof van Meulebeke.