Picanol opent rouwregister voor Arne Espeel: “De verslagenheid is enorm”

Het nieuws van het plotse overlijden van Arne Espeel tijdens een voetbalwedstrijd is ook bij de collega’s bij weefgetouwenfabrikant Picanol in Ieper ingeslagen als een bom. Arne werkte er als projectleider in de supply chain. Zijn rechtstreekse chef beschrijft Arne als heel beloftevol en plichtbewust. “Hij was een topcollega van bij het begin”, zegt Kristof Depreux.

De 25-jarige Arne Espeel is zaterdagnamiddag overleden tijdens een voetbalwedstrijd van zijn ploeg Winkel Sport. De doelman werd onwel op het veld vlak nadat hij een penalty had gestopt voor zijn ploeg in tweede provinciale bij het tweede elftal van Winkel Sport in de thuiswedstrijd tegen Westrozebeke.

Drie jaar in dienst

Arne was ingenieur van opleiding en werkte al drie jaar als projectleider bij weefgetouwenproducten Picanol in Ieper. Ook daar komt het nieuws hard aan. “Het is verschrikkelijk”, zegt woordvoerder Frederic Dryhoel van Picanol. “Zaterdag ging het nieuws heel snel rond via Whatsapp en ons eigen netwerk. De verslagenheid is enorm. Een jongen van 25 jaar die nog heel zijn leven voor zich had. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Hoewel hij nog zo jong was, was hij toch al drie jaar bij ons in dienst, sinds januari 2020, in het team van supply chain.”

Sirene

Zondagmorgen werden zijn naaste collega’s allemaal verwittigd. Maandagmorgen was op het kantoor een moment van samenzijn, op zijn bureau werd een kaarsje aangestoken. “Zondagmorgen hebben we al de eerste interne communicatie errond georganiseerd. Wij hebben vandaag ook al een rouwregister geopend waarin iedereen een boodschap kan schrijven. Deze week zullen we ook nog de sirenes laten afgaan in de fabriek om een minuut stilte te vragen”, zegt Frederic Dryhoel.

Plichtbewust

Zijn rechtstreekse chef Kristof Depreux kan de impact van het verlies amper in woorden vatten. “Arne was projectleider. Hij was een topcollega van bij het begin. Heel beloftevol en heel plichtbewust. Hij nam zijn verantwoordelijkheid op en heeft heel mooie dingen gedaan. Bij ons op de afdeling is de verslagenheid dan ook heel groot”, aldus Kristof.

Derde overlijden in een week

Voor Picanol is het trouwens het derde overlijden in korte tijd. “Dat klopt. We hebben op een goeie week tijd drie collega’s verloren, onder andere Benny Timperman die onverwacht en plots overleed naar aanleiding van een operatie. Vandaar dat de verslagenheid bij ons momenteel heel groot is. Er zijn eigenlijk geen woorden voor”, besluit Frederic Dryhoel.