Philippe Musschoot (60) na slepende ziekte overleden

Philippe Musschoot is op maandag 10 april thuis in Jabbeke overleden, in het bijzijn van familie. Hij werd geboren op 28 december 1962 en was dus 60 jaar oud. Philippe was al enige tijd ziek.

Hij was de echtgenoot van Katrien Snauwaert en de vader van Isaure en Matthias Musschoot – Deleye en van Louise-Marie en Joâo Mussschoot – Nascimento. Philippe was de liefhebbende opa van Raphaëlle en Jerome. Hij is de zoon van Antoon Musschoot en Simonne Lodrioor.

Philippe startte zijn schooltijd in Oostkamp en voltooide zijn eerste drie jaar middelbare studies aan het toenmalige Sint-Leocollege. Hij studeerde af in Antwerpen als fotograaf. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn opa Octaaf, die in de jaren ‘30 de fotozaak in de Stationsstaat in Oostkamp startte, en die in 1958 overgenomen werd door Antoon Musschoot. In 1988 nam Philippe dan op zijn beurt de winkel over van zijn vader om deze tot kort voor de coronaperiode uit te baten.

Hij stopte de winkel door de steeds verdere digitalisering van de fotografie. Daarnaast lagen gezondheidsredenen ook aan de basis om er de brui aan te geven en naar Jabbeke te verhuizen. Maar Philippe heeft nooit de band met Oostkamp losgelaten. Hij was een veelgevraagde fotograaf op huwelijken en geboortes binnen Oostkamp en ver daarbuiten. Regelmatig zagen we hem als fotograaf terug op evenementen. Zo ook op de laatste reünie van de 12-jarigen van de Sint-Pietersschool.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 15 april om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk van Oostkamp.

(Uitvaartcenter Depoorter-jabbeke/GST)