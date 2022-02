Personeel Onze-Lieve-Vrouwecollege in Oostende herdenkt medewerkster Chris Lesaffre met wandeling

Op 22 januari 2022 overleed Chris Lesaffre, secretariaatsmedewerkster van het Onze-Lieve-Vrouwecollege van de Gerststraat in Oostende na een korte slepende ziekte.

Directeur Stijn Storme getuigt bij de start van de In Memoriam Wandeling aan de Amandine: “Chris was een enorm gewaardeerde warme collega binnen het schoolteam. Haar liefde voor de kinderen en hulpvaardigheid naar de ouders toe waren een hele grote meerwaarde voor onze school.”

“Haar vriendelijke onthaalstem aan de telefoon maakte je meteen welgezind. Ze straalde haar enthousiasme uit naar onze hele schoolfamilie. Het gemis na haar overlijden is zwaar om dragen op onze school!”

Verjaardag

Op dinsdag 8 februari zou Chris 62 jaar geworden zijn. “Op haar verjaardag maakten we met het hele schoolteam en haar familie -een 40-tal personen- een wandeling. Langs de Visserskaai, van de Amandine naar het staketsel. Bedoeling was samen de vele mooie herinneringen aan Chris nog eens boven te halen. We sloten af in hotel De Bassin voor een verwenkoffie, iets waar zij altijd enorm kon van genieten! Chris blijft diep in ons hart.”

(FRO)