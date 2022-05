Peetvader Prosper V. overleden in ziekenhuis Brugge na overbrenging uit gevangenis

Prosper V. (Van Der Borght), de man die veroordeeld werd tot 23 jaar cel in de zaak van de zogenaamde “Schellebellemoord”, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis van Brugge. “Hij was vorige week vanuit de gevangenis van Brugge overgebracht voor een operatie aan de longen en is niet meer wakker geworden”, zegt zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche.

Prosper V. werd ervan verdacht dat hij samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamde om zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.

Hij werd in eerste aanleg veroordeeld tot 26 jaar cel. Berlinda V. kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Het ging om een proces voor de correctionele rechtbank van Dendermonde omdat in die periode dergelijke feiten gecorrectionaliseerd waren. Alle beklaagden gingen in beroep.

Verminderde straffen

Het hof van beroep Gent verminderde in 2019 de straffen naar 23 en 21 jaar voor Prosper V. en Berlinda V. en naar 21 en 15 jaar voor schutters David C. en Sabrina V., wegens het grote tijdsverloop tussen de feiten en het arrest. Prosper V. was toen niet aanwezig bij de uitspraak, omdat hij in het ziekenhuis opgenomen werd met longproblemen.

Na zijn veroordeling ging zijn gezondheidstoestand verder achteruit. “Hij woog op het einde nog slechts veertig kilogram en er was sprake van dementie”, zegt advocaat Vandenbussche. “Hij was vorige week vanuit de gevangenis van Brugge overgebracht voor een operatie aan de longen. Hij werd erna in een in kunstmatige coma gebracht en is niet meer wakker geworden.”