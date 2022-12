Paula Dossche, oudste inwoner van Oostrozebeke, is overleden

Op maandag 19 december is Paula Dossche overleden. Ze was met haar 105 jaar de oudste inwoner van Oostrozebeke.

Paula Dossche werd geboren op 9 mei 1917 en overleed op 19 december 2022. Ze was de echtgenote van wijlen notaris Jozef Cloet, die in 1973 overleed, en de moeder van Albert, Paula, Mieke en Christine. Ondertussen had ze zes kleinkinderen. Paula was de dochter van Pieter, die burgemeester van Oostrozebeke was tussen de twee oorlogen, van 1921 tot 1940.

Paula was een rustige vrouw die een rustig familiaal leven achter de rug heeft. Zij maakte zich nergens druk in. Wellicht heeft die levensstijl ervoor gezorgd dat zij 105 jaar werd. Ze bleef ook heel haar leven in haar woning in de Stationsstraat wonen en is er ook overleden.

De plechtige uitvaartliturgie vindt plaats in de Sint-Amanduskerk in Oostrozebeke op vrijdag 23 december om 11 uur. Paula zal rusten in de familiekelder op de begraafplaats in de Kalbergstraat.