Paul Van Hees (76), erevoorzitter van de BZYC, overleden: “Zijn verhaal was lang en boeiend”

In Brugge is op woensdag 8 maart op 76-jarige leeftijd Paul Van Hees overleden. Hij was vele jaren voorzitter en erevoorzitter van de Brugse Zeil- en Yachtclub. Onder zijn toedoen kon de club uitgroeien tot een erkend centrum voor zeilopleiding en een bloeiende zee-zeilclub.

Paul Van Hees fungeerde van 1990 tot en met 1992 en van 2008 tot en met 2014 als voorzitter van de BZYC. “Zijn verhaal was lang en boeiend, waarin velen een plaats kregen”, vindt huidig ondervoorzitter Jan Verstraete. “Dankbaarheid overheerst bij zijn afscheid omdat hij de kunst als geen ander kende om anderen zowel in clubverband als familievriend belangeloos te laten delen in zijn vreugde.”

Memorabele momenten

De BZYC werd in 2020 Koninklijke dankzij het vele administratieve werk van Paul, in samenwerking met zijn bestuur. Als voorzitter maakte hij veel memorabele momenten mee, zoals in 2009 de volledige vernieuwing van het clubhuis. Als erevoorzitter volgde in 2016 de officiële opening van de jachthaven en het clubhuis in Zeebrugge. Tussendoor werd Paul verkozen tot Grand-Frère National bij de Frères de la Côte van België. Een functie die hij tot 2006 bekleedde en waarin hij ook het 50-jarig bestaan van dit internationale broederschap van zeelieden organiseerde, waar de rang en stand van geen tel zijn, enkel de liefde voor de zee.

Aangespoeld

Paul Van Hees was een geboren Antwerpenaar, de echtgenoot van Georgette Traen en vader en grootvader van twee kinderen en twee kleinkinderen. Naast erevoorzitter van de BZYC was hij algemeen directeur van Bartsons, gespecialiseerd in stadsregenkledij. “Sinds zijn huwelijk geraakte hij in Brugge aangespoeld en eigende hij zich gaandeweg ons dialect toe. Wat hielp, want Paul was een vlotte spreker met verkooptalenten”, weet de ondervoorzitter. “Paul vervoegde onze club in ‘78. Algauw slaagde hij erin een grote groep zeilers warm te maken om naast de clubwedstrijden ook eens te proeven van het zeilen op andere wateren. Gaandeweg trokken de Bruggelingen regelmatig en steeds onder zijn impuls naar internationale wedstrijden.” Op het water was Paul een competitiebeest, aan wal een charmante vriend, steeds bereid om de opgedane kennis te delen. Kers op de taart van zijn zeilersloopbaan was een ware stunt. “Hij vatte het plan op om naar aanleiding van het millennium een Rondje Atlantic met zijn P’tit Four te organiseren. Meer dan een jaar voorbereiding was er nodig en met zes verschillende equipes werd de tocht een groot succes.” Paul Van Hees overleed vorige week woensdag in het AZ Sint-Jan. Hij had twee kinderen: Stephanie, die in Oostkamp een bandencentrale runde, en Anthony, die actief is in de Ruitersclub Sint-Hubert en vele jaren de organisator was van de eventing op de terreinen van de Blauwe Zaal tussen Brugge en Damme. Zijn uitvaart vond afgelopen woensdag plaats in de Sint-Salvatorskathedraal. Aan de nabestaanden biedt de redactie haar oprechte deelneming aan.

(Alain Creytens en Stefaan Reuse)