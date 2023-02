Paul Denys overleden: gewezen vrederechter en voorzitter beheerraad Heilig Hartziekenhuis werd 97

Paul Denys, gewezen vrederechter van kanton Izegem en vele jaren voorzitter van de raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis, overleed maandag 13 februari in Woonzorgcentrum ’t Pandje in Izegem. De geboren en getogen Roeselarenaar was 97 jaar.

Paul Denys woonde in de Leenstraat in Izegem, maar was een Roeselarenaar in hart en nieren. Hij had van 1950 tot 1964 een advocatenpraktijk in de Hugo Verriestraat in Roeselare. Van 1964 tot 1992 was hij vrederechter van het kanton Izegem. Een job die hij heel graag deed. “Een vrederechter staat het dichtst bij de mensen en heeft een enorme vrijheid. En ik probeerde in de eerste plaats ook heel menselijk te zijn.”, zei hij in 2005 in een interview aan ons weekblad.

Skiën en langlaufen

In 1971 werd Paul Denys lid van de raad van bestuur van de vzw Heilig Hartziekenhuis. In 1976 werd hij in opvolging van professor Prims voorzitter van de raad. In 2005 gaf hij de fakkel door aan Herman Vanlerberghe.

Paul Denys was ook nog erepolitie, erevoorzitter van de raad van bestuur van Woonzorgcentrum Godtsvelde in Kortemark, lid van de beheerraad van Dominiek Savio in Gits en drager van verschillende eretekens.

Hij was vroeger een verwoed skiër en langlaufer. Paul Denys was de vader van 7 kinderen en heel wat kleinkinderen en achterkleinkinderen. “Zijn gezondheidstoestand ging sinds enkele maanden achteruit”, zegt zijn dochter Katrien. “Begin januari trok hij met ons mama Lieve naar Woonzorgcentrum ’t Pandje in de Mentenhoestraat in Izegem. Hij overleed daar ondanks alle zorgen op maandag 13 februari.”

De familie nam zaterdag 18 februari afscheid van Paul in de parochiekerk Heilige Familie op de Bosmolens in Izegem. Maandag 20 februari werd hij gecremeerd in Crematorium ‘De Blauwe Toren’ in Brugge, waar zijn as ook verstrooid werd.

(IB – Snoeck Uitvaartzorg)