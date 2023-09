Patron van goedkoopste café van Vlaanderen overleden

In Staden is Walter Crabbe, uitbater van café ’t Paradijs, overleden. Het café stond bekend als het goedkoopste café van Vlaanderen.

Walter Crabbe (73) stond in het café aan de Grote Veldstraat samen met echtgenote Marie-Thérèse Beernaert achter de toog. Het koppel heeft geen kinderen. ’t Paradijs is wijd en zijd bekend als de goedkoopste kroeg van Vlaanderen. Een pintje kostte er welgeteld 1 euro. Voor de coronacrisis was dat zelfs nog 90 cent.

Walter was al een tijdje ziek en overleed op zondag 24 september in het AZ Delta in Roeselare. De uitvaartplechtigheid vindt op zaterdag 30 september om 10.30 uur plaats in de Sint-Janskerk in Staden.