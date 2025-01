Patrick verloor zijn Bernadette nadat ze op nieuwjaarsnacht in de Ringvaart sukkelde: “We deden 37 jaar lang alles samen”

Een dag nadat Marie ‘Bernadette’ Decuyper (61) levenloos teruggevonden werd in de Ringvaart in Brugge spreken we met haar weduwnaar Patrick Ponnet. Hij is overmand door verdriet. “Ik bleef tegen beter weten in hopen dat ze hier terug binnen zou stappen.”

Vrijdagmorgen omstreeks 10:00 uur kreeg Patrick Ponnet (60) het vreselijke nieuws te horen van de politie. Zijn echtgenote Marie ‘Bernadette’ Decuyper was levenloos teruggevonden in de Ringvaart ter hoogte van Dampoort.

Ze werd in de vroege morgen van 1 januari als vermist opgegeven nadat ze om 00:45 uur te voet richting haar huis vertrok vanuit het café Santa Cruz. Daar vierde ze samen met haar man en enkele vrienden de jaarovergang.

Intensieve zoektocht

Twee dagen van intensief zoeken, eerst over land en daarna in de Ringvaart, leverden niets op. Tot vrijdagmorgen 3 januari, toen haar levenloze lichaam door passanten in het water ter hoogte van de bruggen van de Dampoort werd gespot.

“Hoewel ik er ergens natuurlijk wel rekening mee hield, was het nog een grote schok toen de politie aan de deur stond met het verschrikkelijke nieuws”, vertelt Patrick zaterdagmorgen. “Ik ken mijn vrouw en ik weet hoe ze in elkaar zit. Als ze zegt dat ze naar huis gaat, dan gaat ze ook naar huis. Maar nu is het dus vreselijk verkeerd gelopen.”

Tegen beter weten in bleef ik hopen dat ze hier gewoon terug zou binnenwandelen maar nu weet ik dus definitief dat dit nooit meer zal gebeuren.

“Ik stop niet met piekeren en overloop alle mogelijkheden”, klinkt het. “Samen met vrienden probeerde ik haar te overtuigen om toch maar een taxi naar huis te nemen. Toen ze daar geen oren haar had – ze had al een paar keer aangegeven dat ze langs de Vesten naar huis wilde wandelen – hebben we haar aangeraden om langs de Dampoortstraat naar huis te wandelen (waardoor ze dus de brug over de Ringvaart niet zou moeten oversteken, red.).”

“Maar op de camerabeelden zagen we dat ze toch over de Kruispoort stapte om zo de Vesten te bereiken. Ze deed dus toch haar eigen zin.”

Weinig info

Of Patrick nu vrede kan nemen met de uitleg van het parket, dat aangeeft dat het om een ‘spijtig ongeval’ gaat? “Dat is moeilijk te zeggen. ‘Spijtig ongeval’, dat zegt niet veel. Ik heb hemel en aarde bewogen om daar via het parket meer over te vernemen, maar veel meer info kreeg ik niet.”

“Wat ik wel weet, is dat ze nog alles bij zich had, zoals haar rugzak, toen ze werd gevonden. Ik zou er meer vrede mee hebben, mocht ik bijvoorbeeld weten dat ze iets aan haar hart kreeg. Maar nu blijft het toch maar gissen. Je kunt je niet voorstellen wat er allemaal door mijn hoofd spookt.”

“Het is heel moeilijk nu, maar gelukkig heb ik veel steun van vrienden en familie die constant bij me blijven.”

Het verdriet en het gemis zijn bijzonder groot bij Patrick. “Werken, genieten, reizen, slapen,…We deden 37 jaar lang alles samen. Dus het besef dat ik Bernadette nooit meer zal zien, komt echt wel keihard binnen.”

(PDV)