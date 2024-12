Patrick Polley (54) overleden

De provinciale voetbalwereld is sinds zaterdagavond met Patrick Polley (54) een gekend gezicht kwijt.

Zijn grootste verdienste haalde hij bij derdeprovincialer SK Staden waar hij ruim vijf jaar actief was. ‘Patje’ zoals velen hem noemden gooide begin 2011 op complex De Wankaarde de handdoek en werd toen opgevolgd door Wesley Samyn. In het seizoen 2014-2015 was hij samen met Jakob Crombez assistent van Geert Broeckaert bij Sassport Boezinge. Daarna verdween hij stilaan uit de voetbal maar volgde nog steeds zijn oude liefde SK Staden met zijn vrouwtje Rita Valcke, die zes jaar geleden is gestorven. (SBR)