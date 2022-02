Pater scheutist Frans Van Oudenhove overleden

Vorige week donderdag werd in Torhout pater scheutist Frans Van Oudenhove ten grave gedragen. Hij was afkomstig van Rumbeke. Hij was de derde van de vier kinderen van wijlen notaris Frans Van Oudenhove en Maria David.

Hij werd op 19 oktober 1941 in Rumbeke geboren. Op 5-jarige leeftijd verloor hij al zijn vader, die op slechts 44-jarige leeftijd overleden is. Hij volgde middelbaar onderwijs in het Klein Seminarie in Roeselare en hoger in het college van de kapucijnen in Aalst. Het was zijn droom om missionaris te worden en hij trad binnen bij de congregatie van Scheut, waar hij op 26 juli 1969 tot priester gewijd werd.

Missionaris in Congo

In 1971 kon hij naar Congo vertrekken als missionaris. Hij moest echter al drie jaar later wegens ziekte terugkeren. Hij werd zo ernstig ziek dat de dokters hem aanvankelijk opgaven, maar na een therapie kwam hij er weer bovenop en na een lange revalidatie kon hij weer functioneren. Men sprak in Roeselare van een ‘miraculeuze genezing’…

Na zijn genezing hielp hij een tijdje op de Sint-Amandsparochie in Roeselare en was ook zes maanden surveillant in het college van Komen. Nog in 1973 werd hij benoemd op de Sint-Katharinaparochie in Assebroek waar hij medepastoor was bij pastoor Pol Grymonprez, ook een Roeselarenaar. Hij was er actief tot 1980. Daarna trok hij naar Brussel waar hij zich inzette voor het bekende integratiecentrum Foyer in Sint-Jans-Molenbeek. Hij was er lid van de raad van bestuur. Intussen werd ook viceprovinciaal van Scheut en van 1982 tot 1988 provinciaal overste van de Vlaamse scheutisten.

Bond zonder Naam

Vanaf 1988 werkte hij voor Bond zonder Naam en in 1991 volgde hij de charismatische pater Phil Bosmans op als hoofdverantwoordelijke van Bond zonder Naam. Hij was in Antwerpen ook vele jaren een luisterend oor in het ‘Café zonder Bier’ van Bond zonder Naam in Antwerpen. In 2000 werd hij rector in het Scheuthuis in Schilde en nadien in Scheut (Anderlecht) zelf. Pater Frans was erg begaan met armen en daklozen en is ook vele jaren vrijwilliger geweest bij Poverello en ook bij De Kier in Kortrijk.

Hij kreeg gezondheidsproblemen en werd vanaf 2018 verzorgd in het rusthuis van de scheutisten in Torhout en is er op 13 februari overleden. Hij werd begraven bij zijn confraters op de begraafplaats Stiltepark De Warande in Torhout. Pater Frans was de broer van Geert (Roeselare), wijlen Trui en Mia (Gent).