Pater Jan Debruyne uit Heule overleden

De Heulse oud-missionaris Jan Debruyne is op donderdag 8 december op 81-jarige leeftijd onverwacht overleden in het Missiehuis van Scheut in Kortrijk waar hij sinds 2009 verbleef.

Jan is in Gullegem geboren als zoon van Hector Debruyne en Rosa Claeys. Hij heeft nog een broer, Rik. Vader was onderwijzer in Gullegem. Het gezin woonde in de Gullegemsestraat in Heule.

Jan werd in 1968 als pater scheutist tot priester gewijd. Hij studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Leuven. In maart 1970 vertrok hij als missionaris naar Kasaï (Congo). Hij was er onder meer reispater, verantwoordelijke voor de missieprocuur in Kananga en medepastoor. Terug in België werd hij in 1986 legeraalmoezenier in Lüdenscheid (Duitsland). In januari 1994 werd hij aalmoezenier bij de Zeemacht in Sijsele, Zeebrugge, Oostende en Sint-Kruis. Hij werd ook hulppriester in Heist. In 1998 werd hij pastoor van Vlissegem en daarna van de parochiefederatie De Haan.

Hij bekwam eervol ontslag op 1 januari 2009. Hij werd Ridder in de Leopoldsorde en Ridder in de Kroonorde. Hij maakte enkele humanitaire missies mee in Kosovo.

De uitvaartliturgie heeft plaatsgehad in de Sint-Elisabethkerk in Kortrijk en Jan is daarna begraven op het kerkhof in de Mellestraat in Heule.

(NOM-Begr. Stockman)