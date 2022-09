Pastoor Sylvain Rouseré (101) overleden

Op zondag 18 september is priester Sylvain Rouseré overleden in Poperinge. Hij werd geboren in Westouter op 20 maart 1922 en tot priester gewijd in Brugge op 22 mei 1948.

Hij was achtereenvolgens leraar aan het college Onbevlekt Ontvangenis in Veurne (24 augustus 1948), medepastoor in Sint-Antonius Abt Blankenberge (10 juli 1959) en pastoor van de Sint-Vedastusparochie in Reningelst (2 december 1978). Hij kreeg eervol ontslag als pastoor op 9 februari 1994, en werd rustend priester.

De uitvaartdienst heeft plaats op maandag 26 september om 10.30 u. in de Sint-Eligiuskerk van Westouter.

Priester Sylvain Rouseré vierde vorig jaar zijn honderdste verjaardag in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge. Zijn speciale verjaardag vierde hij met familie en vrienden met een eucharistieviering in de kapel en een koffietafel.

Sylvain was de zoon van Georges Rouseré en Felicie Coene en werd als voorlaatste geboren in een landbouwersgezin van zeven kinderen, vier jongens en drie meisjes. In zijn kinderjaren liep hij school in Westouter, daarna ging hij naar het College in Poperinge waar hij Latijn-Griekse volgde. Aan het Seminarie van Brugge volgde hij zijn priesteropleiding.