De partner van de 47-jarige vrouw die dinsdag dood werd aangetroffen in haar woning in Bissegem, is vrijgelaten. Dat meldt het parket. De precieze doodsoorzaak is voorlopig nog niet bekend.

“Na de uitvoering van de autopsie was er geen reden meer om de partner langer vast te houden”, klinkt het.

De vrouw werd door haar man aangetroffen in haar woning in de Hendrik Dewildestraat in Bissegem. Het parket ging uit van een verdacht overlijden en arresteerde de man.