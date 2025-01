Parket West-Vlaanderen onderzoekt verdacht overlijden in Izegem: vrouw aangehouden

Politie en parket onderzoeken een verdacht overlijden nadat woensdag in een appartementsgebouw langs de Granietstraat in Izegem een man om het leven kwam. De 36-jarige partner van de overleden man werd opgepakt.

Een ambulance en een MUG snelden woensdagmiddag omstreeks 13 uur naar de Granietstraat, een rustig doodlopend straatje in Emelgem in Izegem. Daar werd het levenloze lichaam van een 36-jarige man aangetroffen. Hij woont er in een van de appartementen op het gelijkvloers van een appartementsgebouw.

Zijn vriendin, die in het appartement naast de man woont, was op dat ogenblik ook in de buurt. Omdat het over een verdacht overlijden gaat, startte de politie onmiddellijk een onderzoek op. De vrouw zou zijn opgepakt. Het onderzoek moet uitwijzen of zij iets te maken heeft met het overlijden. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Enkele dames in witte pakken bleven lange tijd ter plaatse. Omstreeks 20 uur werd het lichaam van de overleden man weggevoerd. Vandaag zal een autopsie uitgevoerd worden.

Het 36-jarige slachtoffer stond in de buur gekend als een vriendelijke man die vaak buiten aan zijn appartement zat. Het parket laat vrijdag weten dat de onderzoeksrechter gisteravond na een uitgebreid verhoor een vrouw (maart 1991, Izegem) heeft aangehouden op verdenking van moord. Het parket geeft geen verdere commentaar in deze zaak.