Parket opent onderzoek nadat Robin (25) verdrinkt in bad van Kortrijkse zorginstelling: “Ouders willen duidelijkheid hoe dit kon gebeuren”

Het parket heeft een onderzoek geopend voor onopzettelijke doodslag nadat de mindervalide Robin Neirynck (25) verdronk in bad in de zorginstelling De Branding in Kortrijk. “Vorige week kregen de ouders het trieste nieuws te horen. Ze begrijpen niet hoe Robin alleen werd gelaten en dit kon gebeuren. We willen vooral duidelijkheid en dat er verantwoordelijkheid wordt opgenomen”, zegt advocaat Thomas Vandemeulebroucke. De ouders dienden klacht in voor onopzettelijke doding tegen de instelling én tegen onbekenden.

Robin Neirynck (25) verbleef sinds 2021 tijdens de week in de zorginstelling De Branding. Dat is een instelling die woonondersteuning, dagondersteuning en individuele ondersteuning biedt aan personen met een beperking. De jongeman had een ernstige beperking en was daardoor volledig afhankelijk van anderen.

“Dinsdag om 9 uur werd Robin met een lift in het bad getild, want hij kon er niet zelfstandig in stappen. Het is de bedoeling dat er iemand bij hem blijft, maar wellicht werd hij alleen gelaten en is Robin in die korte tijd verdronken”, vertelt advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die de ouders vertegenwoordigt.

“Om 16 uur werden mijn cliënten op de hoogte gebracht van het nieuws dat hun zoon overleden was. Zij blijven vooral achter met veel vragen nu. Hoe is dat kunnen gebeuren? Was er een probleem met de tillift? En wie heeft er hem alleen gelaten? Daarom zullen wij ook klacht indienen voor onopzettelijke doodslag tegen de instelling én tegen onbekenden. We verwijten niemand van opzettelijke dingen, maar er is wel sprake van een zeker gebrek van voorzichtigheid en individuele verantwoordelijkheid.”

Onderzoek afwachten

In een reactie laat de zorginstelling weten dat ze niet wil ingaan op de omstandigheden van het incident en dat ze het onderzoek afwacht. “Het is een tragisch ongeval waarbij een geliefde bewoner slachtoffer werd”, zegt Tim Vannieuwenhuyse, bestuurder van de groep Waak-De Branding. “We willen nu vooral de ouders en onze medewerkers bijstaan bij deze aangrijpende situatie. Daarnaast hopen we dat het onderzoek duidelijkheid schept over wat er gebeurd is. Zodat we zo spoedig mogelijk klaarheid kunnen scheppen.”

Eerdere struikelpunten

“Mijn cliënten hadden al eerder wat kleine struikelpunten meegemaakt”, gaat advocaat Vandemeulebroucke verder. “Omdat Robin nu meerderjarig was, moest hij verhuizen. Bij de minderjarige afdeling is er nooit iets verkeerd gelopen, maar daarna waren er toch enkele dingen. Zo was hij bijvoorbeeld gevallen en had zijn zus, die in dezelfde instelling verbleef, een volledige scheenbreuk opgelopen. Maar dat ging telkens op een ongeluk. Nu is er hier opnieuw iets verkeerd gelopen. Dat is zo klaar als een klontje.”

“Dit moet uitgeklaard worden, want de ouders willen ook niet dat dit opnieuw kan gebeuren.” Het ongeval werd ook gemeld bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). “De Branding heeft geen slechte naam, zeker niet. Voorlopig verblijft de dochter nu ook niet meer in de instelling en het is niet zeker of zij zal terugkeren. Want voor de ouders is het waarschijnlijk heel moeilijk of zelfs onmogelijk om telkens als ze hun dochter gaan bezoeken voorbij de kamer te wandelen van hun zoon, die daar verdronken is.”

Wetsgeneesheer

Vandaag, woensdag, laat het parket weten dat het een wetsgeneesheer en technisch deskundige heeft aangesteld. “Op basis preliminaire resultaten werd besloten om de onderzoeksrechter te vorderen voor onopzettelijke doding lastens onbekenden”, klinkt het.