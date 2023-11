Parket opent onderzoek nadat 25-jarige man verdrinkt in bad van Kortrijkse zorginstelling

Het parket heeft een onderzoek geopend nadat een 25-jarige man met een beperking verdronk in bad in de zorginstelling De Branding in Kortrijk. Zijn ouders dienden klacht in wegens onopzettelijke doding tegen de instelling en tegen onbekenden, meldt Het Laatste Nieuws dinsdag.

Het incident vond plaats op 31 oktober en de ouders van het slachtoffer hebben heel wat vragen over wat er precies gebeurd is. De jongeman heeft een ernstige beperking en is volledig afhankelijk van anderen.

In een reactie laat de zorginstelling weten dat ze niet wil ingaan op de omstandigheden van het incident en dat ze het onderzoek afwacht. “Het is een tragisch ongeval waarbij een geliefde bewoner slachtoffer werd”, zegt Tim Vannieuwenhuyse, bestuurder van de groep Waak-De Branding. “We willen nu vooral de ouders en onze medewerkers bijstaan bij deze aangrijpende situatie. Daarnaast hopen we dat het onderzoek duidelijkheid schept over wat er gebeurd is. Zodat we zo spoedig mogelijk klaarheid kunnen scheppen.”

Het ongeval werd ook gemeld bij Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).