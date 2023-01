Parket opent onderzoek naar overlijden van gepeste leerling

Het parket opent een onderzoek naar het overlijden van Daan T. (14) uit Waregem. Daan volgde ‘Organisatie en Logistiek’ op de campus Hemelvaart van de Sint-Paulusschool in Waregem en speelde rugby bij RC Waereghem. Hij stapte op maandag 9 januari uit het leven, wellicht door aanhoudend pestgedrag. De familie blijft met heel wat vragen achter.

Zaterdag 14 januari namen familie en vrienden afscheid van Daan T. (14) in Beveren-Leie. Op maandag 9 januari stapte Daan uit het leven. Het parket start een onderzoek naar de aanleiding van het overlijden. Het zou te maken hebben met aanhoudend pestgedrag. De school wilde niet reageren op het nieuws.

Ouders willen onderzoek

De ouders van Daan T. dienden samen met hun advocaat Thomas Vandemeulebroucke klacht in bij het gerecht. “De ouders zijn overtuigd van de aansprakelijkheid van de jongeren die Daan op een vreselijke manier gepest hebben. Maar ze willen niet dat er een heksenjacht is op die jongeren, wat nu op sociale media aan het gebeuren is. De ouders willen dat er een onderzoek komt en dat, als er fouten gebeurd zijn, die jongeren aangesproken worden op hun gedrag zodat pestgedrag in de toekomst kan stoppen. Die jonge gasten moeten beseffen dat pesten vernietigend kan zijn”, klinkt het.

De jongen werd al sinds mei vorig jaar gepest, nadat een meisje hem op sociale media om een foto had gevraagd en hij daarop in ging

Wat voor Daan T. uiteindelijk de concrete aanleiding was om uit het leven te stappen, is onduidelijk. De jongen werd al sinds mei vorig jaar gepest, nadat een meisje hem op sociale media om een foto had gevraagd en hij daarop in ging. Die foto werd vervolgens gedeeld in de ruime omgeving van de jongen. Ook de zaterdag voor zijn wanhoopsdaad, de laatste zaterdag van de kerstvakantie, moet er iets gebeurd. Daan ging die avond naar een fuif in Beveren-Leie, maar keerde al snel terug en was amper aanspreekbaar.

Makkelijk slachtoffer

De advocaat van de ouders benadrukt dat de jongen zich ook gesteund voelde. “Door de school, met wie de ouders veel gesprekken hebben gehad. Voor de lange speeltijden zorgde de school ook voor een veilige plek voor Daan. Hij voelde zich goed in de klas, maar niet op de speelplaats. Hij kreeg ook veel steun in het rugbyteam waar hij deel van uitmaakte en in de boksclub waar hij lid was”, zegt meester Vandemeulebroucke. Dat Daan kampte met zwaarlijvigheid en een autismespectrumstoornis maakte hem wellicht een makkelijk slachtoffer voor de pesters. “Zijn ouders zijn er evident kapot van. Die mensen zijn hun kind kwijt. Maar ze willen nu vooral dat iedereen eindelijk eens beseft dat pesten een sluipend gif is”, klinkt het. (LK/CJ)