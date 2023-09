Parket onderzoekt verdacht overlijden van restaurantuitbater in Koksijde

Het parket en de politie onderzoeken momenteel een verdacht overlijden van een restaurantuitbater in Sint-Idesbald (Koksijde). De 44-jarige man werd donderdagochtend dood teruggevonden in zijn zaak ‘t Lusthof. “We bevestigen dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden, maar alle pistes liggen nog open”, meldt het parket.

Wat er precies gebeurde in het bekende restaurant ‘t Lusthof in de Strandlaan in Sint-Idesbald is nog een groot vraagteken. Feit is dat de 44-jarige eigenaar er donderdagochtend dood werd aangetroffen. Zijn lichaam zou in zijn zaak op het gelijkvloers of in zijn privé-vertrek in het appartement erboven zijn teruggevonden. Wie zijn lichaam vond is onduidelijk.

Alle pistes open

Vast staat dat er geen hulp meer kon baten en dat de politie meteen ter plaatse kwam. Volgens bronnen zou het lichaam van de man diverse verwondingen vertonen wat op stomp geweld zou kunnen wijzen. Dat kan het parket niet bevestigen. “Er is een onderzoek lopende naar een verdacht overlijden waarbij we bevestigen dat de restaurantuitbater dood werd aangetroffen”, meldt het parket. “Het is op dit moment nog te vroeg voor conclusies. Alle pistes liggen nog open. Er is een wetsdokter aangesteld die momenteel ter plaatse is voor onderzoek.” Het is ook nog niet duidelijk wanneer de man precies op het leven kwam. Mogelijk was dat enkel dagen eerder.

Bekend restaurant

Restaurant ‘t Lusthof was erg bekend in de streek en de uitbater stamt af uit een echte horecafamilie. Nadat hij eerder een zaak op de Zeedijk sloot, werd het restaurant in de Strandlaan overgenomen. Dat groeide uit tot een restaurant dat vooral bekend stond om zijn vleesspecialiteiten. Het restaurant was tegenwoordig enkel ‘s avonds open. De laatste jaren zou de eigenaar af te rekenen krijgen met enkele persoonlijke problemen, maar de zaak zelf draaide wel nog steeds goed. (JH)