Parket laat duikers zoeken in kanaal waar 43-jarige man uit Zottegem werd gevonden: “Onderzoek naar omstandigheden”

In Adinkerke hielden duikers van de brandweer dinsdagochtend een zoekactie in het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Daar werd een week geleden het lichaam van een 43-jarige man uit Zottegem gevonden. Hij bleek verdronken te zijn. Er zijn echter nog veel vragen rond zijn dood.

Het was een rattenvanger van de gemeente De Panne die vorige week dinsdagmiddag de akelige ontdekking deed in Adinkerke, ter hoogte van de Smekaertstraat. Aan de oevers van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke lag een lichaam in het water. Het bleek om een man te gaan die pas na twee dagen kon worden geïdentificeerd. De 43-jarige man uit Zottegem bleek om het leven te zijn gekomen door verdrinking, zo bleek uit de autopsie. Er bleven echter veel vragen over zijn dood en de politie bleef dat verder onderzoeken. Wat deed de man immers in Adinkerke, 110 kilometer van zijn woonplaats in Zottegem?

Onderzoek omstandigheden

Op vraag van het West-Vlaamse parket afdeling Veurne hield de brandweer dinsdagochtend een zoekactie met duikers in het water. “We bevestigen dat er een zoekactie werd gehouden in het kanaal in het kader van de omstandigheden naar de dood van een 43-jarige man uit Zottegem. We gaan voorlopig niet uit van kwaad opzet. We willen gewoon meer duidelijkheid over het traject”, is het enige dat het parket kwijt wil. Volgens onze info werd specifiek gezocht naar het vervoersmiddel waarmee de man zich verplaatste. Hoe hij in het water is terechtgekomen, blijft onduidelijk want het laatste signaal van de man zou niet opgevangen zijn in Adinkerke. Wat hij dus in Adinkerke deed is onduidelijk. (JH)