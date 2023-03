Papa Ash neemt afscheid van Brooklyn (4) die strijd tegen zeldzame kanker verloor: “Ontroostbaar, maar ook oprecht dankbaar”

Donderdag 8 maart is Brooklyn Delaere (4) in de Verenigde Staten overleden. Zijn papa Ash Delaere (52) uit Hooglede is ontroostbaar, maar wil niettemin nog eens iedereen bedanken die hem steunde in deze moeilijke periode. Het jongetje bezweek aan de gevolgen van een uiterst zeldzame kanker. “Hij was de moedigste peuter die er bestond”, getuigt Ash.

Ash Delaere leefde niet samen met Wanda Polanco, de mama van Brooklyn. Ash is aan de slag in de drukkerij van Roularta in Roeselare en woont in Hooglede. De moeder en hun zoontje die op 18 september 2018 is geboren, verbleven in Chicago. “In juli 2020 werd bij Brooklyn neuroblastoomkanker geconstateerd, een zeldzame kanker die 1 op 70.000 kinderen treft, waarbij dus ook mijn kleine peanut…. Na een operatie om de tumor te verwijderen en diverse chemosessies en behandelingen, leek Brooklyn aan de beterhand en werd hij genezen verklaard, alleen moest hij nog eventjes op controle… Onze hoop werd meteen de grond ingeboord,want toen bleek dat de kanker nog steeds zijn jonge lichaampje teisterde.”

Strijd verloren

Ondanks alles bleef hij dapper vechten en zich verzetten tegen de ziekte die hem zowat zijn hele jonge leventje aan het ziekbed kluisterde. “Het heeft niet mogen baten en vorige donderdag 8 maart heeft mijn kleine jongen de strijd verloren… Via deze weg wil ik alsnog iedereen bedanken die zich destijds belangeloos heeft ingezet bij de actie die wij op poten hadden gezet. Met een pralineverkoop werd geld ingezameld om de torenhoge ziekenhuisfacturen te bekostigen. Een speciale dank ook voor mijn werkgever, Roularta Media Group, die de actie mogelijk maakte en een grote financiële bijdrage heeft geleverd door het opgehaalde bedrag te verdubbelen. Alsook wil ik iedereen bedanken voor hun blijk van medeleven en de troostende woorden… Bedankt allen, namens mijn kleine engel en mijzelf.”