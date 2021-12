Pannenaar en voormalig notaris Hans Berquin (83) is overleden

Op 7 december is Pannenaar en voormalig notaris Hans Berquin (83) plots overleden. Nadat hij zijn doctoraat in de rechtswetenschappen had behaald, week hij uit naar Brussel en bouwde er het grootste notariaat van België op, de eerste Belgische notarissenassociatie. Maar hij koesterde zijn geboortestreek en zijn taal, en wijdde daaraan twee succesvolle boeken, ‘Tussen Land en Zee’ en ‘In het zand geschreven’.

Hans Berquin was de eerste Vlaamse notaris en Brussel en richtte zich vooral op het bedrijfsleven. Samen met zijn collega’s Leon Verbruggen en Denis Deckers stond hij aan de wieg van de eerste Belgische notarissenassociatie, georganiseerd rond 6 geassocieerde notarissen en 57 medewerkers. Na een succesvolle carrière ging hij in 1999 met pensioen en werd hij opgevolgd door zijn zoon Vincent. Zijn collega’s en kennissen verrasten hem toen met een ‘liber amicorum’.

De band en de liefde voor ‘zijn’ De Panne bracht Hans regelmatig terug naar de kust, in zijn huisje in het vissersdorp… Hij publiceerde verscheidene boeken over zijn streek. In 1993 bracht hij ‘Tussen Land en Zee’ uit, dat een enorm succes werd en intussen al lang is uitverkocht. In 2015 bracht Hans ‘In het zand geschreven’ uit, waarin hij de eigendomshistoriek van de Westduinen in De Panne onder de loep nam.

Bibliotheek

Een dankbare kluif voor Hans als notaris, die zich ook omringde met professionals die de plaatselijke geschiedenis en het natuurbeheer zeer goed kenden. In 2018 stelde Hans Berquin de bibliotheek voor van de vzw Academie Dialect Bachtn de Kuupe, een verzameling van tijdschriften over de geschiedenis, de literatuur en de taal van de Westhoek en Frans-Vlaanderen, iets wat Hans uitermate boeide.

Datzelfde jaar organiseerde Hans een bijzondere tentoonstelling van zijn collectie marineschilderijen in het gemeentehuis en gaf ter gelegenheid daarvan een prachtig gedocumenteerd kijkboek uit: ‘Impressies van de Noordzee – A la recherche du temps perdu’. Hans Berquin leverde ook een bijdrage aan het boek ‘Boeteprocessie Veurne’ en ‘Ut de streeke’.

Hans Berquin wordt op 18 december begraven in Groot-Bijgaarden.

(MVQ)