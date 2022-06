Pakkend afscheid van Jarne Van Laethem: “Je zal altijd bij me zijn, ook al zie ik je nooit meer”

In de aula van het funerarium Viaene-Vinckier in Tielt werd donderdagochtend afscheid genomen van de 22-jarige Jarne Van Laethem. Hij kwam vorige week om het leven bij een ongeval in Maldegem. De honderden aanwezigen luisterden naar enkele emotionele brieven die werden geschreven door mensen uit de naaste omgeving van de jongeman.

Een tot de nok gevulde aula nam donderdagochtend afscheid van Jarne Van Laethem. De jonge Ardooienaar verongelukte op woensdag 8 juni op de N49 in Maldegem. Jarne was op weg naar zijn vriendin Isabeau in Sint-Laureins toen zijn wagen van de weg schoof en tegen een boom belandde. Alle hulp kwam te laat. De graag geziene jongeman overleed aan zijn verwondingen.

Tijdens de uitvaartplechtigheid werden enkele brieven voorgelezen. “14 februari 2000 was de mooiste dag die ik me kon wensen, want toen werd jij geboren”, aldus Jarnes mama Cindy. “Je had een hart van goud en was bij iedereen graag gezien. Je hebt gefeest en geleefd.”

Lievelingstante

De vrouw haalde in de brief ook herinneringen op aan een van de moeilijkste momenten in Jarnes jonge leven. In 2009 werd zijn lievelingstante, Caroline Van Laethem, vermoord. “Het gemis was er nog steeds”, aldus mama Cindy, die ook nog eens terugblikte op die verschrikkelijke 8ste juni. “Toen gebeurde het ergste wat ons kon overkomen. Mijn hart brak. Het verdriet is onbeschrijfelijk. Dit had ik me nooit durven voor te stellen.” Ook papa Philip schreef een mooie, emotionele brief aan zijn zoon. “Ik zal je altijd missen. Je zal altijd bij me zijn, ook al zie ik je nooit meer.”

“Je was een gesloten persoon maar bloeide helemaal open. We hadden nog een hele toekomst voor ons” – vriendin Isabeau

Jarne werkte bij Joris Ide in Zwevezele en had sinds een zestal maanden een relatie. “Woorden schieten tekort”, aldus zijn vriendin Isabeau. “Ik had nooit gedacht dat de werkelijkheid zo’n nachtmerrie zou worden. Zes maanden samen, toch leek het alsof het al veel langer was. We hebben zo veel mooie momenten om te koesteren: Luxemburg, Parijs… Je was een gesloten persoon maar bloeide helemaal open. We hadden nog een hele toekomst voor ons, samen met Prada, je trouwe viervoeter.”

Twee handen op één buik

Broers of zussen had Jarne niet, maar hij had wel een erg nauwe band met zijn nicht Thaisa. Ook zij nam tijdens de plechtigheid het woord. “Jarne, mijn steun en toeverlaat. We waren twee handen op één buik. We waren meer dan neef en nicht, meer broer en zus. We hadden zo’n speciale band. De leegte zal nooit meer opgevuld zijn. Uit het oog, maar niet uit het hart.”