Pakkend afscheid van Heistse visser Frank Vlietinck, die omkwam bij ongeval in Zeebrugge

In een bomvolle Sint-Antonius Abtkerk in Heist werd donderdagmorgen afscheid genomen van Frank Vlietinck (56). De Heistse visser overleed bij een tragisch verkeersongeval in Zeebrugge.

De Sint-Antonius Abtkerk in Heist was donderdagmorgen helemaal volgelopen voor het afscheid van de Heistste visser Frank Vlietinck. Frank overleed onverwacht op 4 maart in Zeebrugge waar hij op de fiets gegrepen werd door een vrachtwagen.

Man van en voor de zee

En dat liet duidelijk weinigen onberoerd. Frank werd er door familieleden omschreven als een man van en voor de zee en de visserij. Maar ook als een warme man die graag plezier maakte met zijn familie, vrienden en collega’s. Zoals tijdens het samenzijn aan de strandcabine van de familie.

Hoezeer de zee belangrijk was voor Frank bleek ook uit de muziekkeuze tijdens de uitvaartdienst, zoals het sfeervol-nostalgische Deze Zee van Rob De Nijs, I am Sailing van Rod Stewart en Sailing Home van Piet Veerman.

Pakkend eerbetoon

De vissersgemeenschap was duidelijk in groten getale aanwezig om afscheid te nemen van ‘jongen van de zee’ Frank Vlietinck.

Na de offerande nam bevriend schipper Jeffrey het woord voor een pakkend eerbetoon aan Frank. “Met de vissers onder elkaar noemden we je graag Frank De Tank wegens je forse postuur, een man uit één stuk. De zee en je kameraden uit de visserij; het was echt je leven”, sprak Jeffrey.

Geen werk te zwaar

“Niemand kon zo gezapig lachen en onderhoudend vertellen. Bovendien gebruik je ook nog eens die leuke, typische vissersuitdrukkingen. Je was altijd bereid om iedereen te helpen en geen werk was je te zwaar. Al was je al 56 jaar, je kon nog altijd mee met de jeugd; zowel in het werken als in het plezier maken en uitgaan…”

Frank Vlietinck laat twee kinderen, zijn moeder, een broer en een zus achter. Ook zijn goede vriendin Fernanda Vandierendonck kreeg een vermelding op het rouwbericht.