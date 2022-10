Pakkend afscheid van brandweerman Brith (42) die stierf tijdens duikproef: “We hadden nog zoveel te vertellen aan elkaar”

Totaal onverwacht stierf vrijwillig brandweerman Brith Roelstraete (42) uit Desselgem aan een beroerte tijdens een duikproef in de Gavers in Harelbeke. Zijn familie, geliefden, de duikvrienden en brandweer namen zaterdagmorgen afscheid van de goedlachse Brith.

Meer dan eens een gek hoofddeksel, vaak een goeie pint in de hand, altijd de glimlach. De enkele honderden mensen die zaterdagmorgen afscheid namen van Brith Roelstraete in aula Memoria in Zwevegem zagen op de vele foto’s de Brith die ze nu onverwachts en veel te vlug moeten missen.

Brith, die in Desselgem woonde, stierf vorige week donderdag aan een beroerte terwijl hij in de Gavers in Harelbeke een duikproef ondernam. Zijn vrienden van de Kortrijkse Duikersclub probeerden nog alles om hem te redden, maar niks kon nog baten. De vrijwillige brandweerman bij hulpverleningszone Fluvia post Belgiek was er amper 42.

Lach

Zaterdagmorgen trokken zijn collega-brandweermannen in stoet richting de aula waar een laatste groet gebracht werd. Zijn helm werd op zijn kist gelegd, net als zijn duikbril. De start van een in droefnis gehulde plechtigheid waar ook plaats was voor een lach.

Die lach was bij Brith de laatste maanden breder dan ooit. Sinds enkele maanden had hij de liefde gevonden bij Viviane. Zijn moeke Rita zag ook hoe gelukkig hij was op het einde van zijn leven. “Je was precies in een andere wereld. Toen we je ogen zagen wisten we genoeg. Wat doet het pijn te zien dat die droom nu verdwenen is. Ik zal je nooit vergeten.”

Viviane liet haar dochter Jane een tekst voorlezen. “Ik kende je al drie jaar als toffe gast, als goeie vriend en duikbuddy. In Thailand liet je me jouw wereld zien. In die korte tijd waren we verbonden met elkaar. Zo mooi. Zo sprookjesachtig. Sindsdien waren we onafscheidelijk. Iedereen kon zien hoe gelukkig we waren. Iedereen gunde ons ons geluk. Maar het heeft jammer genoeg niet lang mogen duren. We hadden nog zoveel te vertellen aan elkaar. Maar ik ben dankbaar dat ik tot het einde bij jou mocht zijn.”

Brandweer

Naast zijn geliefden namen ook zijn brandweervrienden afscheid. “De brandweerkazerne was onze tweede thuis. Je was een gepassioneerde brandweerman, geen opdracht was je teveel en je had nog zoveel willen bereiken. Onze armen zijn te kort om alles wat we nu moeten missen te omarmen. Bedankt dat je al die jaren onze kameraad bent geweest”, sprak zijn postoverste Frank Vandewiere.

Voorzitter Laurent Libeert van de Kortrijkse Duikersclub nam ook even het woord. “Je genoot zoveel mogelijk van de duiken waar je kon aanwezig zijn. Duiken, een pintje drinken en dan een gezellige babbel. Meer moest dat voor jou niet zijn. We zagen je genieten, altijd met een lach op je gezicht. Vol moed begon je donderdag aan je duikproef, maar honderd meter verder ging het mis. Meer dan een uur hebben we gepoogd je terug te brengen. Maar je was vertrokken, vriend.” (JD)

Lees ook…

Duiker wordt onwel en overlijdt in vijver van provinciedomein De Gavers