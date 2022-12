Paardenvissers Oostduinkerke moeten afscheid nemen van begeleider Dirk na kwalijke val

De paardenvissers in Oostduinkerke hebben opnieuw droevig nieuws te melden. Hun vaste begeleider Dirk Debal (67) overleed na een tragisch ongeval bij paardenvisser Stefaan Hancke (62). “Hij viel van enkele balen hooi, amper enkele meters hoog. Maar hij moet erg slecht gevallen zijn”, zegt Stefaan. Vorig jaar moesten de paardenvissers al afscheid nemen van Johan en Bernard, twee geliefde en doorwinterde paardenvissers.

Het tragische ongeval gebeurde vrijdag op de boerderij van paardenvisser Stefaan Hancke (62) in Oostduinkerke. Stefaan zelf is al meer dan 20 jaar actief paardenvisser. Door zijn grote passie raakte ook Dirk Debal geïnteresseerd. Beide mannen zijn buren. Na zijn pensioen besloot Dirk om de paardenvissers te helpen, weliswaar niet als visser maar als begeleider.

Val van baal hooi

“Dirk was al vijf jaar lang een van onze vaste begeleiders”, zegt Stefaan. “Dat zijn mensen waar we altijd op kunnen rekenen als we optochten of demo’s doen. Zij staan dan ook in voor de veiligheid of houden paarden even bij. Als buur en goeie vriend hielp Dirk me ook vaak op mijn boerderij. Zelf heb ik flink wat dieren en twee boerenpaarden. Vrijdag meldde Dirk me dat het hooi van de paarden aangevuld moest worden. Dus trokken we naar de schuur om hooi naar beneden te halen. Ikzelf klom naar boven, zeven hooibalen hoog. Het zijn kleine hooibalen dus zo hoog is dat niet. Dirk zelf kwam via de ladder achter en zat op de derde hooibaal. Plots hoorde ik hem iets roepen en toen ik keek lag hij beneden. Hij was gevallen.”

Ongelukkige val

Stefaan repte zich meteen naar beneden om zijn vriend bij te staan. “Maar wat ik ook probeerde, Dirk reageerde helemaal niet meer. Daarop belde ik meteen naar de hulpdiensten. De spoedarts kwam ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. Dirk was al overleden. Ook de politie kwam langs en hield hier een onderzoek. Uiteindelijk bleek Dirk te zijn overleden door een ongelukkige val. Onvoorstelbaar, van hooguit twee a drie meter. Hij moet echt héél slecht zijn gevallen.”

Afscheid paardenvissers

Eind vorig jaar moesten de paardenvissers op korte tijd afscheid nemen van twee monumenten. Op 14 oktober overleed Johan Vanmassenhove (56) aan een hartaanval toen hij in de kar met zijn boerenpaard op de terugweg was van het garnaalvissen. De man ging al vanaf zijn dertiende de zee in om te garnaalvissen. En op 22 november stierf Bernard ‘Bruyntje’ Debruyne (57) aan de gevolgen van kanker. De man was net ereburger geworden van Koksijde en was meer dan 30 jaar garnaalvisser. Dirk was niet getrouwd en had geen kinderen. Hij laat wel een broer, schoonzus en neven en nichten na. Het afscheid van Dirk is aanstaande vrijdag om 11 uur in de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke. (JH)

Lees ook…

Paardenvisser Bernard Debruyne uit Koksijde overleden

Garnaalvisser te paard Johan Vanmassenhove plots overleden