Overlijden van Antoinette Vande Ghinste halveert oudste tweeling van Ardooie

Antoinette Vande Ghinste is overleden. Zij was decennialang de onafscheidelijke tweelingzus van Ghislaine. Samen vormden ze de oudste tweeling van Ardooie. Ze waren op weg om 96 jaar samen te zijn.

Antoinette werd geboren in Koolskamp op 25 april 1926 en vormde een tweeling met Ghislaine. Antoinette overleed in het AZ Delta op 30 januari. Ze was de weduwe van Roger Strynck met wie ze een gezin uitbouwde in de Blekerijstraat in Ardooie, een warme sociale thuis. Het gezin werd niet gespaard van tegenslag. Zoon Johan, de echtgenoot van Viviane Dely en zoon Pierre, de partner van Nelly Hoornaert, zijn beiden vroeg overleden. Dochter Nicole is de echtgenote van Freddy Vandenheede en zoon Bart is de man van Veerle Vandewalle.

Antoinette zette zich samen met haar zus in binnen Okra en Samana. Wie de ene zus zag, zag doorgaans de andere. Hun uitvalsbasis was het appartement aan de Brabantstraat. Antoinette was ook nog vrijwilliger in BEN.

De uitvaart heeft plaats op 5 februari om 10 uur in de Sint-Martinuskerk in Ardooie. (Rouwleiding Viaene-Vinckier).