Overlijden van afgezette Franse bisschop Jacques Gaillot zindert na in West-Vlaanderen

Het overlijden van de progressieve, afgezette Franse bisschop Jacques Gaillot (87), die op 12 april in Parijs stierf, zindert ook na in West-Vlaanderen. Want hij had veel aanhangers in onze provincie.

In 1995 deed Jacques Gaillot, de progressieve bisschop van het Franse Evreux, de katholieke Kerk op haar grondvesten daveren wegens zijn openlijke, omstreden standpunten rond abortus, het celibaat en vooral de democratisering van de Kerk. Een reactie van het Vaticaan liet niet lang op zich wachten : Gaillot werd afgezet en benoemd tot bisschop van Partenia, een Noord-Afrikaans bisdom zonder gelovigen…

Protest

De afzetting van Jacques Gaillot zorgde voor heel wat protest binnen de gelovige gemeenschap. Ook in onze provincie werden solidariteitsacties op het getouw gezet, temeer daar een Menenaar, Albert Dedecker, de vicaris van Gaillot was op het moment van diens ontslag.

Alberts zus Mia richtte samen met onder andere de Brugse priester Ignace Dewitte en de Hertsbergse pastoor Jan Vanden Berghe het Comité van Waakzaamheid van Evreux-zonder-grenzen op. Onder de noemer ‘Als dit Kerk is’ hield het comité gebedswakes in de Brugse Capucienenkerk en stille optochten.

Onbegrip

“Na het ontslag van hun bisschop stelden heel wat gelovigen zich vragen over de toekomst van hun bisdom. Er was veel onbegrip over het ontslag, vooral omdat Rome hierover nooit uitleg gegeven heeft”, getuigde Jan Vandenberghe, de woordvoerder van het comité indertijd in KW.

Jacques Gaillot zat, ondanks zijn ontslag, niet stil. Hij verkondigde zijn principes via Internet, waar hij het virtuele bisdom Partenia creëerde. Tot in 2010 schreef hij artikels over daklozen in Frankrijk, mensen-zonder-papieren, abortus, euthanasie, het gevaar van kernafval, het kerkreferendum, het homohuwelijk en het lot van de Basken.

Dialoog

“In feite pleitte hij voor een Kerk die niet dicteert, maar die deelneemt aan het publiek debat over zaken die allen aanbelangen. Precies daarom heeft hij altijd geweigerd in te gaan op het voorstel van de Franse bisschoppen om aalmoezenier te worden in een gevangenis of in een psychiatrische kliniek”, vertelde Jan Vanden Berghe onze redactie indertijd.

Jacques Gaillot streefde naar de bevordering van de dialoog in de kerk en nam daarom deel aan allerlei internationale congressen en betogingen. Het Comité van Waakzaamheid van Evreux-zonder-grenzen verdeelde jarenlang via zijn driemaandelijks contactblad Partenia de Internet-teksten van Jacques Gailot in vertaling in West-Vlaanderen.