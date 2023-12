Overleden oud-EU-commissievoorzitter Jacques Delors was ereburger van Torhout

Jacques Delors, de oud-voorzitter van de Europese Commissie, die op 98-jarige leeftijd overleden is, was ereburger van Torhout. Theofiel Maes, zijn grootvader langs moederszijde, was namelijk in Torhout geboren. De Franse socialist werd op Hemelvaartsdag 24 mei 1990 met een academische zitting in Torhout tot ereburger benoemd. Hij ontmoette er zelfs voor het eerste West-Vlaamse familieleden.

Jacques Delors was van 1985 tot 1995 voorzitter van de Europese Commissie, nu de functie van Usrula von der Leyen. Hij wordt een grondlegger van Europa genoemd en lag ook aan de basis van de invoering van de euro. De ontdekking van zijn Torhoutse roots was destijds een opmerkelijk verhaal op zich.

Delors liet zich tegenover Europarlementslid eens ontvallen dat hij nog ‘Vlaamse roots’ had. Hij wist zelfs te zeggen dat hij in zijn prille jeugd nog familie had bezocht. Hij twijfelde of het in Turnhout of Torhout was. Uiteindelijk was het de Torhoutse burgemeester Roger Windels die zich in de zaak vastbeet. Zelf vond Jacques Delors in zijn familiearchieven dat zijn grootvader Theofiel Maes heette… Met een veel voorkomende familienaam als Maes was het niet zo gemakkelijk om de juiste familie te vinden, temeer daar niemand in Torhout enige link kon leggen.

Avontuurlijk

Uit doorgedreven opzoekingen bleek dat Delors’ grootvader Theofiel Maes in 1867 geboren werd in de Hogestraat in Torhout. Het huis, ooit herberg In de Cichoreimachine, is in 1951 afgebroken. Theofiel was een van de zeven kinderen van olieslagersknecht Franciscus Xaverius Maes (geboortig van Ardooie) en Theresia Berqué.

Van Theofiel raakte bekend dat hij avontuurlijk aangelegd was en op 17-jarige leeftijd zijn geluk ging zoeken in Frankrijk. Hij kwam terecht in Survilliers niet ver van Parijs waar hij in restaurants werkte. Hij zou vier keer getrouwd zijn. Delors’ moeder Jeanne was een kind uit het vierde huwelijk. Zelf vertelde Jacques Delors destijds dat hij door toedoen van zijn grootvader in zijn jeugd supporterde voor Vlaamse wielrenners. Hij herinnerde zich de namen van Stan Ockers en Achiel Bruyneel… Na de dood van Theofiel in 1934 – Jacques was toen 8 jaar – en mede door de oorlog is de band met de familie in België teloorgegaan.

Bankbediende

Jacques Delors’ vader Louis was in Parijs bediende bij de Banque de France. Jacques zelf is daar ook begonnen als klerk, waar hij opklom. Hij werd actief bij een katholieke vakbond waar hij opgemerkt werd door zijn kennis. Hij kwam in de politiek terecht en stapte over naar de socialisten. In 1981 werd hij minister van Economische Zaken en Financiën bij president Mitterrand. Hij greep op zeker moment naast het premierschap maar in 1984 greep hij de kans om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Hij werd in de kortste keren een grote naam en kreeg diverse titels zoals ‘King Jacques of Europe’.

Jacques Delors werd in 1987 eredoctor aan de KU Leuven. In 1990 wist oud-senator Roger Windels Jacques Delors naar Torhout te halen en hem het ereburgerschap aan te bieden. Dat gebeurde onder meer in aanwezigheid van premier Wilfried Martens, maar ook van enkele West-Vlaamse (verre) neven en nichten die konden worden opgespoord, onder andere kleindochters van Henri Maes, een broer van Delors’ grootvader Theofiel, uit Harelbeke en Torhout zelf.

We vermelden nog even dat Martine Aubry (73), al sinds 2001 burgemeester van Rijsel, een dochter is van Jacques Delors en met haar meisjesnaam dus Delors heet. Ze is ook partijvoorzitter geweest van de Parti Socialiste.