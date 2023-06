Oudste West-Vlaming én kerstekind Julia Meulemeester op 109-jarige leeftijd overleden

Julia Meulemeester, de oudste bewoonster van West-Vlaanderen en tevens het oudste kerstekind van ons land, is overleden in het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde. Ze is 109 jaar geworden. “Ik heb altijd met mate geleefd”, liet ze nog optekenen in onze krant. Godelieve Voet (108) is nu de oudste West-Vlaming.

Julia was de weduwe van Michel Maes. In 1941 stapten ze in het huwelijksbootje. “We waren verre buren en leerden elkaar kennen op de kermis”, vertelde ze, met hulp van haar zoon Urbain, in december 2021 tijdens een uitgebreid interview met deze krant. “Michel was er met vijf jonkmannen en een week later hebben we opnieuw afgesproken. De rest is geschiedenis.”

Het huwelijksfeest vond plaats in de ouderlijke woning van Julia, maar was erg bescheiden. “Het was volle oorlogsperiode, alles was gerantsoeneerd. Maar we hebben er wel van genoten. ’t Was onze liefde die telde.”

“Altijd fijn, mijn verjaardag pal op Kerstmis vieren”

Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde Julia met haar Michel naar Heist-aan-Zee, waar haar man 32 jaar lang een drankenhandel runde. Ze kregen er ook vier kinderen: Frans (81) woont nu in Aalst, Urbain (79) is in Steenbrugge te vinden, Germain en Robert zijn jammer genoeg overleden.

Ondertussen zijn er ook kleinkinderen, achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. “Haar familie was haar grote geluk”, aldus zoon Urbain. “Mama stond in voor de opvoeding van mijn broers en mezelf, maar hielp ook mee in de drankenhandel. De administratie en het financiële luik waren haar verantwoordelijkheid. En al die jaren klopte de portefeuille als een bus.”

“Mijn geheim? Ik heb altijd mijn gedacht gedaan, mijn eigen weg gevolgd”

Toen Julia en Michel met pensioen gingen, zijn ze opnieuw naar Baliebrugge verhuisd. Michel stierf in 1996 op 80-jarige leeftijd aan maagkanker, Julia bleef nog tot oktober 2013 thuis wonen. “Tot mijn 99ste”, zegt ze trots. Daarna vond ze een nieuwe stek in woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde.

Geheim

Dat Julia het oudste kerstekind van het land was, en tegelijk ook de oudste West-Vlaming, vond ze zelf niet noemenswaardig. “Ik heb er geen enkele verdienste aan, hé. Al was het altijd wel leuk om mijn verjaardag pal op Kerstmis te kunnen vieren.”

Met haar 109 lentes heeft Julia bewezen dat ze uit de West-Vlaamse klei is opgetrokken. “Mijn geheim om zo oud te worden? Ik heb altijd mijn gedacht gedaan, mijn eigen weg gevolgd. En ik heb met mate geleefd. Nooit overdrijven met alcohol en samen met mijn man Michel aten we erg veel zelfgekweekte groenten. Wij wisten nog waar het voedsel op ons bord vandaan kwam.”

Godelieve Voet (108) is nu de oudste West-Vlaming. (Uitvaartzorg Deruddere/BC/PH)