Oudste inwoonster van Poperinge Godelieve Vandamme (105) is overleden

In het woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter is op zondag 17 december Godelieve Vandamme (105) overleden. Afgelopen donderdag zou ze 106 jaar geworden zijn.

Ze was destijds onderwijzeres en woonde tot enkele jaren geleden in Poperinge waar ze de oudste inwoonster was. Voor haar honderdste verjaardag werd ze gehuldigd door het stadsbestuur en kreeg burgemeester Christof Dejaegher op bezoek.

Godelieve Vandamme werd geboren in Westkerke en was de moeder van drie kinderen Frida en de tweeling Herwig en Johan. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.

De afscheidsviering vindt plaats op vrijdag 29 december om 14 uur in de aula van het Uitvaartcentrum Demuys, Duinkerkestraat 143 in Poperinge. Een laatste groet kan in het Funerarium Demuys vanaf dinsdag van 14.30 uur tot 19 uur.