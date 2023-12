Oudste inwoner van Wevelgem is overleden: Georges Cuvelier werd 103

In het woonzorgcentrum Sint-Camillus in Wevelgem is Georges Cuvelier (103) op woensdag overleden. Hij was de oudste inwoner van Wevelgem en woonde vroeger in de Gullegemstraat.

Op 1 december was hij jarig en werd 103. De eeuweling was weduwnaar van Martha Masure. Ze overleed in 1994. Ze hadden drie kinderen Sonia, Marie-Rose en Rik. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 23 december om 11.30 uur in de Sint-Hilariuskerk op de Grote Markt in Wevelgem.

Een laatste groet kan donderdag van 17 tot 19 uur en vrijdag van 17 tot 18 uur in het funerarium Serrus in Wevelgem, ingang via parking begin Lauwestraat.