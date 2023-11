Oudste inwoner van Wervik Rachel Dekerte (103) is overleden

In woonzorgcentrum Het Pardoen is Rachel Dekerte (103) gestorven. Ze was de oudste inwoner van Wervik. Gewezen cafébazin Rachel verbleef elf jaar in Het Pardoen. Ze woonde destijds jarenlang in het begin van de IJzerwegstraat.

Rachel baatte café ’t Park in de Kruisekestraat uit. Ze huwde in 1941 met Albert Decroix. Haar dochter Lauretta baatte destijds in de Zuidlaan een kapsalon uit en coiffeert in Het Pardoen nog steeds bewoners.

Rachel werd in 1958 vroeg weduwe en trad drie jaar later met Karel Naeyaert een tweede keer in het huwelijk. Haar tweede echtgenoot overleed in 1975. Haar kleindochter Nancy is overleden. Zij was gehuwd met Martin Vantomme. Achterkleinzoon Funk Vantomme baat De Fietsplekke in de Robert Klingstraat uit. De eeuwelinge had ook twee achterachterkleindochters.

Rachel Dekerte woonde in Het Pardoen sinds 8 maart 2012. De uitvaart vindt komende vrijdag om 9.30 uur plaats in de Sint-Jozefskerk in de Kruisekestraat in Wervik.