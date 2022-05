Oudste inwoner van Ledegem Madeleine Van Gheluwe (103) overleden

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem is op zondag 22 mei Madeleine Van Gheluwe overleden. Madeleine was de oudste bewoonster van de gemeente. Ze werd 103 jaar oud.

Madeleine Van Gheluwe stamde af uit een groot Ledegems gezin met zestien kinderen. In 1940 huwde ze met Jules Claeys. Ze werkten beiden in ’t Fabriekske in Ledegem.

Zes kinderen

Jules en Madeleine kregen samen zes kinderen. Madeleine hield in haar leven van schoonmaken. Ze won zelf ooit de netheidswedstrijd van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen. Enkele maanden voor haar honderdste verjaardag verhuisde ze naar het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. Daar is ze zondag overleden.

De uitvaartplechtigheid voor Madeleine gaat aanstaande zaterdag door om 10 uur in de Sint-Pieterskerk in Ledegem. Daarna volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats van Ledegem.

Vorige maand overleed Gerard Berteloot (102), de oudste mannelijke bewoner van de gemeente.