Oudste cafébazin van Vleteren Cecile Catteeu (78) overleden

Cecile Catteeu (78), beter gekend als ‘Cille van de Zunne’, is op 19 mei overleden in het Jan Ypermanziekenhuis van Ieper.

Cecile sukkelde al een tijdje met haar gezondheid en had enkele maanden geleden de diagnose van blaaskanker gekregen. Cecile was meer dan 70 jaar actief als cafébazin. “Mijn ouders hadden een café en een kleine hofstede. Toen het tijd was om de koeien te melken, riep mijn moeder dikwijls: ‘Cecile ik ga de koeien melken, doe jij maar de pintjes open in het café’. Ik was toen amper 7 jaar. Ik sta dus al 70 jaar in dit café”, vertelde Cecile trots aan de reporter, toen Unizo haar vorig jaar nog in de bloemetjes zette.

“Ik ben de derde, en laatste generatie, die café De Zon zal open houden. Ik ben nooit getrouwd geweest en heb geen kinderen. In mijn jonge jaren had ik wel af en toe een lief, maar het bleef nooit duren omdat ze veel te jaloers waren als ik eens met een klant danste”, lachte Cecile.

Geen tap

Veel klanten zullen Cille missen. In het café stond nog steeds geen tap, alles kwam rechtstreeks uit de fles. Wat er nu met het café gaat gebeuren is nog een raadsel. Het pand is eigendom van brouwerij Deca.

De afscheidsviering zal in intieme kring plaatsvinden. Daarna volgt het verstrooien van de as op de strooiweide van de begraafplaats van Woesten. (RVL)