‘Oudste brandweerman’ Bernard Demets overleden

Bernard Demets, die halfweg vorig jaar stopte als brandweerman van de brandweerzone Fluvia na een carrière van 34 jaar, overleed zondagavond bij hem thuis in de Hoevestraat. Hij was 70 jaar. Bernard was de oudste brandweerman van de hulpverleningszone.

Bernard werd geboren op 7 juli 1952 in Lendelede. Hij groeide met zijn jongere zus en broer op in de Rozebeeksestraat. Hij volgde de richting ‘bouw’ aan het VTI Kortrijk en werkte 40 jaar als bouwvakker. De meeste jaren bij Bouwonderneming Dewaele in Ingelmunster en daarna nog 4 jaar bij de firma Bremico in Lendelede.

Bernard sloot pas aan bij het brandweerkorps Lendelede toen hij 35 jaar was. Dankzij het afschaffen van de pensioenleeftijd voor vrijwillige brandweerlui op 60 jaar, bleef hij actief in de Hulpverleningszone Fluvia tot zijn 69ste. Ook omdat zijn vrouw Cecile Verhaeghe 100 procent achter zijn keuze stond. Hij had er zelfs graag nog een jaartje bijgedaan. “Maar ik hoorde al dat men dit niet meer zou toestaan binnen Fluvia, 70 jaar jong en 35 jaar dienst klinkt iets beter dan 69 jaar en 34 jaar dienst”, zei hij vorig jaar in een interview aan onze krant.

De gezondheidstoestand van Bernard ging enkele maanden geleden sterk achteruit en nu verliet hij al een tijdje zijn woning niet meer. Zondagavond is hij in het bijzijn van zijn familie stilletjes overleden.

Bernard was de vader van Kurt en Kevin en de grootvader van Freek, Robbe, Charles en Celeste.

Zaterdag 8 oktober heeft de uitvaartplechtigheid plaats om 10 uur in de Sint-Blasiuskerk van Lendelede. Wie hem nog wil begroeten kan dat nog doen tot vrijdag in Rouwcentrum Depoorter in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan in Izegem.