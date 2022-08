Oudste Beernemnaar op 106-jarige leeftijd overleden: “We waren fier om haar in onze gemeente te hebben”

De 106-jarige Margareta Maenhout, voor de vrienden ‘Margaux’, is overleden op twee maanden van haar 107de verjaardag. Ze was tot nu de oudste Beernemnaar, maar die rol moet ze nu helaas doorgeven aan de 101-jarige José Reynaert.

Margaux woonde in het Patershof. Ze was de jongste van vijf kinderen en gans haar leven zorgde ze voor haar moeder die ook de kaap van de 100 overschreed. Zelf bleef ze alleenstaande. Na een tijdje in Gent gewoond te hebben, trok ze samen met haar moeder naar de kuststreek, meer bepaald in Blankenberge, waar ze ongeveer dertig jaar verbleven.

In het Patershof woonde ze op het tweede verdiep in een mooi appartement. “Jammer dat ze de 107 niet gehaald heeft”, aldus burgemeester Jos Sypré. “We waren fier zo iemand in onze gemeente te hebben. Ondanks haar leeftijd kwam ze er nog altijd heel verzorgd over en een glaasje champagne sloeg ze niet af”.

Vorig jaar nog vroeg ze aan Inge van Familiehulp zeker haar krabsalade niet te vergeten. Toen de burgemeester haar de zoveelste diploma overhandigde, kon ze het niet laten dat ze er al een hele pak had liggen. “Tot volgend jaar hé”, wuifde ze de burgemeester uit. Zo ver is het jammer genoeg niet meer gekomen. (Regi)