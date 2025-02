Ouders moeten afscheid nemen van Avéli (2): “Geen moeder zou dit mogen meemaken”

De kleine Avéli uit Ledegem, die met zware epileptische aanvallen kampte, is overleden. Voor het meisje werd een steunactie opgezet, haar ouders kampeerden ook letterlijk aan UZ Gent waar ze nog probeerden haar een laatste strohalm toe te werpen. Maar vergeefs.

Het verhaal van Avéli beroerde heel wat mensen.

De ouders Nayda Dewolf en Migel Verbeke hadden zelfs een ander huis gekocht om hun dochter zo comfortabel mogelijk te laten leven, maar haar gezondheidstoestand verslechterde zienderogen. Ook in het UZ Gent hadden ze de mirakeloplossing niet in huis. Het meisje is er gisteren overleden. “Geen moeder zou dit mogen meemaken”, schrijft de mama op sociale media.