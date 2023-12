Oudenburg lanceert sterrenregister

In het kader van Wereldlichtjesdag op zondag 10 december brengt Oudenburg een sterrenregister uit. Daarmee wil de stad ouders die een kindje verloren een hart onder de riem steken en tonen dat hun verdriet niet wordt vergeten.

“Een kindje verliezen na minder dan 140 dagen zwangerschap is voor velen een pijnlijke realiteit. Het feit dat je wettelijk gezien geen geboorteaangifte kan doen en je kindje geen voornaam kan geven, maakt het verlies des te zwaar”, zegt burgemeester Romina Vanhooren. “We lanceren daarom een sterrenregister voor stil geboren kindjes, ongeacht de zwangerschapsduur.”

Vanaf maandag 11 december

Ouders die ooit een kindje verloren, kunnen vanaf maandag 11 december een registratie doen in het sterrenregister bij het loket Burgerzaken in het stadhuis van Oudenburg. De openingsuren kunnen worden geraadpleegd via www.oudenburg.be/burgerzaken.

Met de registratie worden ze officieel opgenomen in het sterrenregister van de stad en krijgen ze ook een zakje vol licht. In dit katoenen zakje zit een theelichtje met houdertje en een kaartje met een troostend gedicht.

Sterrenweide

“Met dit initiatief willen we de vele ouders die een kindje verloren, niet alleen een hart onder de riem steken maar ook voorzien in de nodige erkenning van hun verdriet. We maken intussen ook werk van de creatie van een sterrenweide op de begraafplaats van Roksem. Zo willen we ook extra erkenning geven aan de rouw van deze ouders.”