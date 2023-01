Oud-Westvleternaar en professor emeritus Willem Doise (87) overleden in Zwitserland: “Afscheid van markante figuur”

Oud-Westvleternaar Willem Doise (87) overleed op 7 januari in het woonzorgcentrum Les Charmettes in Bernix, in de omgeving van Genève (Zwitserland). Hij was professor emeritus Sociale Psychologie aan de universiteit van Genève. “Hij heeft een indrukwekkende lijst aan publicaties van baanbrekende onderzoeken in de sociale psychologie, maar miste zelden de familiereünies”, zegt broer Domien Doise.

“Willem Doise is als oudste zoon van tien kinderen geboren in 1935 in Westvleteren in het onderwijzersgezin van Jozef Doise en Johanna Quaghebeur. Vader was in Westvleteren een bekende figuur en omwille van zijn verdienstelijke inzet. Als sterk gemotiveerd onderwijzer, volksopvoeder van de bovenste plank en stille werker in tal van verenigingen werd in 2003 een straat naar hem genoemd. Willem heeft in zijn leven een heel apart en uitzonderlijk parcours afgelegd”, vertelt broer Domien.

Sociale psychologie

“In de plaatselijke dorpsschool volgde hij lager onderwijs bij zijn vader. Als knappe leerling kon hij verder studeren aan het Sint-Stanislascollege waar hij vanaf zijn dertiende de Latijn-Griekse afdeling volgde en in de retorica in 1954 als laureaat werd gelauwerd. Vanzelfsprekend een hele eer voor ons gezin en het dorp. Willem besliste om priester te worden en het bisdom Brugge stuurde hem voor zijn seminarieopleiding naar Rome, waar hij aan de Gregoriaanse universiteit de studies van filosofie en theologie volgde. Hij was er onder meer studiegenoot van de latere kardinaal Godfried Danneels.”

“Op 11 juli 1960 volgde de priesterwijding door bisschop Desmedt in de Sint-Martinuskerk van Westvleteren. In de periode 1961-1962 was hij kortstondig leraar godsdienst aan het regentaat in Torhout. In 1962 trad hij als jonge priester totaal onverwacht uit de kerk”, vertelt Domien. “Hij besliste om verder te studeren aan de Sorbonne-universiteit in Parijs, waar hij de afdeling sociale psychologie volgde. In 1967 werd hij er doctor in de sociale psychologie. Vanaf 1970 doceerde hij aan de universiteit van Genève. Van 1989 tot 1991 was hij er president van de afdeling psychologie. Hij heeft een indrukwekkende lijst aan publicaties van baanbrekende onderzoeken in de sociale psychologie, waarnaar vaak verwezen wordt door collega’s in binnen- en buitenland.”

Eredoctoraten

Willem werd wereldwijd door verschillende universiteiten uitgenodigd als gastprofessor, onder andere in België, Nederland, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Nieuw-Zeeland… Eredoctoraten werden hem toegekend door de universiteit van Helsinki (1989), Athene (1997), Roemenië (1999), Genève (2003), Bologna (2005). “Al die tijd was hij een echte familieman, die na de vroege dood van zijn vader als oudste zoon zijn moeder, broers en zussen bleef steunen en zelden de familiereünies miste. Niettegenstaande zijn drukke universitaire bezigheden maakte hij tijd vrij om met de broers jaarlijks mee te stappen richting Compostella. Als fervente stapper legde hij ook het traject Genève-Rome, Genève-Westvleteren en Genève-Compostella af.”

Als dementiepatiënt verbleef Willem sinds mei 2021 in het woonzorgcentrum Les Charmettes in Bernix, in de omgeving van Genève (Zwitserland). Willem laat een weduwe Manolita Farolan, twee zonen Jean-Louis Vaucher en Nicolas Vaucher-Caroline Métrailler en twee kleinkinderen Mani en Uma na. “Westvleteren neemt afscheid van een markante en verdienstelijke uitgeweken figuur.” Er werd afscheid genomen van Willem in de kapel in Peney-Dessus (Zwitserland) op 13 januari.