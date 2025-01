Op 73-jarige leeftijd is gisteren in Waregem Paul Vandendriessche overleden. Hij was de echtgenoot van Greta Beel, vader van Stijn en Sarah en pepe van Roxan, Juno en Raf.

Paul was jarenlang zaakvoerder van Electro-Discount Vandendriessche in de Hoogstraat en fungeerde ook als voorzitter van het centraal feestcomité van Deerlijk. Het afscheid vindt plaats in intieme kring. (DRD)