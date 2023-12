Oud-voorzitter KSV Bredene Wilfried Lacoere overleden

Wilfried Lacoere, voormalig kantoordirecteur ING en onder meer oud-voorzitter van KSV Bredene, is op maandag 4 december op 70-jarige leeftijd overleden.

Met Wilfried Lacoere, geboren op 30 juni 1953, verliest Bredene een bekende inwoner, die zich de laatste jaren vooral op de achtergrond bewoog. Lacoere was nog actief als penningmeester van de kerkfabriek Sint-Jozefskerk Bredene-Sas, maar genoot de voorbije decennia vooral bekendheid als voorzitter van KSV Bredene en de corporatieve voetbalcompetitie Korpo-Oostende. Hij zat ook lange tijd Korpo West-Vlaanderen voor.

Vooral in voetbalmiddens was de Bredenaar, die beroepshalve kantoordirecteur ING op Bredene Sas was, een vertrouwd gezicht. Zelf voetbalde Wilfried ooit bij ASO Oostende en Davo Westende, waar hij het doel verdedigde. Wilfried Lacoere was verder ook gewezen bestuurslid van het Rode Kruis Bredene en speelde enige tijd, samen met zijn vader André, in de gemeentelijke harmonie van Bredene. Wilfried Lacoere laat met Josée Van Hille een echtgenote en met Sigrid, Siegelinde, Sieghild en Siegfried vier kinderen na. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in de Sint-Theresiakerk in Bredene-Duinen op donderdag 14 december 2023 om 10 uur. Daarna volgt de bijzetting in de urnenkelder op de begraafplaats van Bredene-Priorij, in familiekring.

Online condoleren is mogelijk op www.uitvaartdepoorter.be.

(MM)