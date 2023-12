Oud-voorzitter IJzerbedevaartcomité Lionel Vandenberghe overleden

Lionel Vandenberghe, voormalig voorzitter van het IJzerbedevaartcomité en ex-Senator, is dinsdag overleden. Dat meldt de VRT woensdag. Vandenberghe werd 80 jaar oud.

Vandenberghe werd in 1989 voorzitter van het IJzerbedevaartcomité, dat elk jaar de IJzerbedevaart organiseert ter herdenking van gesneuvelde Vlaamse soldaten en de IJzertoren beheert. Hij bleef voorzitter tot 2002.

Van 2003 tot 2007 was hij Senator voor het links-liberale Spirit.

Vandenberghe werd geboren in het West-Vlaamse Houtem en overleed in Antwerpen. Hij was getrouwd en laat drie kinderen en tien kleinkinderen achter.