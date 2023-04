Oud-textielindustrieel baron Jacques Goethals (97) uit Kortrijk overleden

De Kortrijkse baron Jacques Goethals is op woensdag 29 maart in het AZ Groeninge in Kortrijk overleden. Tot voor kort genoot hij nog van een goede gezondheid en maakte hij met zijn wandelstok nog vrij lange wandelingen. Hij stond destijds aan het hoofd van de bekende Kortrijkse vlasspinnerij Linière de Courtrai en ontplooide daarnaast vele andere activiteiten. In het bijzonder zijn familie en ‘zijn’ Onze-Lieve-Vrouwekerk lagen hem na aan het hart.

Baron Goethals is op 29 augustus 1925 in Kortrijk geboren als zoon van André Goethals en Mathilde Stas de Richelle. Hij groeide op in de Groeningelaan in een bekende villa uit 1904 die gebouwd is door zijn grootmoeder toen ze al weduwe was. Hij is er zelf tot zijn 82ste blijven wonen en verhuisde toen naar een flat in de Hoveniersstraat. Hij stamt uit een notabele Kortrijkse familie die al in de 17de eeuw in de textielsector actief was. Zijn betovergrootvader Jacob Goethals-Vercruysse was niet alleen textielhandelaar maar ook een bekend historicus en bibliofiel.

Linière de Courtrai

Grootvader Albéric Goethals nam in 1866 aan de Gentsesteenweg een vlasspinnerij over die vijf jaar eerder was opgericht en die zou uitgroeien tot Linière de Courtrai, jarenlang een van de belangrijkste textielbedrijven van Kortrijk. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het bedrijf in handen van André Goethals, vader van de overleden baron, die zelf als handelsingenieur aan de KU Leuven afstudeerde en in 1953 in het bedrijf stapte. In 1977 kwam het tot een splitsing met enerzijds Linière de Courtrai met baron Jacques Goethals aan de leiding, anderzijds de vastgoedtak Vlasimmo met zijn broer Vincent (+2008) aan het hoofd. Er werkten toen een 130-tal mensen in het bedrijf, dat ups en downs kende.

Toen Jacques Goethals zich voornam om in 1990 op 65-jarige leeftijd met pensioen te gaan, rezen er twijfels over de toekomst. Er werd nog flink geïnvesteerd, maar toen China met dumpingprijzen de Europese markt ging bewerken, was dit de doodsteek voor Linière de Courtrai. In 1992, ruim 130 jaar na de oprichting, gingen de boeken dicht… Er werd ook geen overnemer meer gevonden.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Baron Goethals, die in 1971 tot de adelstand verheven werd, is onder meer voorzitter geweest van het Kortrijks Textielverbond en ondervoorzitter van de Kamer voor Handel en Nijverheid, gesticht door zijn grootvader Albéric. Ook was hij consulair rechter bij de handelsrechtbank. Hij was officier in de Kroonorde en Ridder in de Leopoldsorde.

“Toen mijn vader met pensioen ging, is hij heel actief gebleven”, zegt zoon André die nu de titel van baron erft. “Hij was erevoorzitter van Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Kortrijk, waarvan hij 20 jaar lang voorzitter is geweest, van 1990 tot 2010. Mijn vader was diepgelovig en tot aan de leeftijdsgrens is hij lid geweest van de kerkraad van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, zijn geliefde kerk. Hij was er lid van werkgroep Info en Onthaal en leidde jarenlang op zondag bezoekers rond, in het Nederlands en het Frans maar ook in het Engels en zelfs in het Italiaans!”

Speelde golf tot zijn 95ste

Baron Goethals was ook past president van Rotary Club waar hij trouw de vergaderingen bijwoonde. Hij was gewezen voorzitter van de Royal Golf Club Latem en speelde zelf golf tot zijn 95ste. In Kortrijk was hij lid van de seniorenkring van Parc St. Georges.

“Mijn vader was iemand die tot de laatste jaren niet achteruit- maar vooruitblikte. Hij probeerde zich aan te passen aan de huidige tijd”, zegt zoon André nog. Baron Goethals was ook een echte pater familias. Hij hechtte veel belang aan zijn familie en stichtte 40 jaar geleden de familievereniging Goethals. Heel wat familieleden speelden een vooraanstaande rol in Kortrijk, in Heule en elders. Hij was getrouwd met jonkvrouw Nicole de Hemptinne die in 2005 overleden is. Hij werd stamvader van een groot nageslacht: hij had zes kinderen (drie dochters en drie zonen), had 18 kleinkinderen en was ook overgrootvader van 22 achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft op dinsdag 4 april om 11 uur plaats in de Kortrijkse Onze-Lieve-Vrouwekerk. (NOM)