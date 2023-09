Oud-strijder Roger Vansteenkiste op 102-jarige leeftijd overleden

Roger Vansteenkiste, de oudste nog levende oud-strijder van Roeselare, is dinsdag op 102-jarige leeftijd. “Roger heeft een levenspad met veel mooie en moeilijke dingen bewandeld. Hij was een vaderlander in hart en ziel”, aldus Geert Messiaen die met de vaderlanders nog een bezoek bracht aan Roger toen die 102 werd.

Roger Vansteenkiste kon urenlang vertellen over zijn leven. Terecht ook, want de geboren Kachtemnaar maakte van jongs af aan heel wat mee. “Het levenspad van Roger is er een met heel veel mooie dingen, maar ook met veel moeilijke momenten”, aldus vaderlander Geert Messiaen die een erg goede band had met Roger. Toen Roger 18 werd, werd hij als jonge milicien opgeroepen voor het leger en in Gent gekazerneerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht Roger tijdens het mei 1940-offensief, maar werd hij ook gevangen genomen door de Duitsers. Roger wist echter te ontsnappen. Tijdens de oorlog beleefde hij één van de mooiste momenten uit zijn leven. Hij stapte in het huwelijksbootje met zijn grote geliefde Nelly Vansteenkiste. Roger en Nelly werden de trotse ouders van twee dochters.

Noodlot in Congo

In 1953 trok het gezin naar Belgisch Congo waar Roger aan de slag ging bij een bedrijf dat aan bosontginning deed. De zaken gingen aanvankelijk goed, tot in 1960 het noodlot toesloeg. Congo riep de onafhankelijkheid uit en Roger moest samen met zijn gezin het land uitvluchten. Op weg naar de haven werden ze beschoten. Nelly werd geraakt en stierf kort na het incident aan haar verwondingen.

Lang thuis gewoond

Roger probeerde in België terug het normale leven te hervatten. Hij werkte jarenlang bij de firma Vandemoortele en zette zich ook in voor de brandweer. Hij nestelde zich langs de Ardooisesteenweg waar hij tot boven de 100 bleef wonen. Bij de viering van zijn 101ste verjaardag haalde hij zelf nog eens zijn tuba boven om een deuntje te spelen. Een val zorgde ervoor dat hij drie maanden voor zijn 102de verjaardag toch naar een woonzorgcentrum moest verhuizen. In Westerlinde werd hij met de beste zorgen verzorgd, al gaf Roger aan dat hij zijn huisje wel miste.

Oud-strijder

De Roeselarenaar zette zich ook jarenlang in voor tal van vaderlandslievende verenigingen. Zo was hij zelf een tijdlang voorzitter van de koninklijke vaderlandslievende vereniging Koning Leopold III afdeling Roeselare. Een delegatie oud-strijders bracht hem in maart, naar aanleiding van zijn verjaardag, nog een bezoek in het woonzorgcentrum. “Roger was de laatste oud-strijder in onze rangen. Iemand met het hart op de tong die zoveel te vertellen had. Een eenvoudig, maar ook emotioneel man”, aldus Messiaen.

Lees ook…

Roger (102) viert verjaardagvoor het eerst in Westerlinde – KW.be

Roger Vansteenkiste uit Roeselare is 100 jaar jong! – KW.be