Oud-strijder Marcel Van Laer (101) overleden

Marcel Van Laer is op dinsdag 28 december op 101-jarige leeftijd overleden. Hij werd geboren op 17 april 1920. Marcel werd krijgsgevangen genomen in de Tweede Wereldoorlog en was de vader van oud-schepen Paul Van Laer en de grootvader van huidig gemeenteraadslid Alan Van Laer (Open VLD).

Marcel Van Laer heeft een rijk gevuld leven achter de rug. Net voor de tweede Wereldoorlog vervulde hij zijn legerdienst bij de 3de Linie in Oostende. Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak, trok hij met de 3de Linie van Hasselt naar de Westhoek, waar hij de overgave van België meemaakte. Op 30 mei moest hij zich aanmelden in Oudenburg en werd met honderden soldaten krijgsgevangen genomen. Eén week later werd hij naar Strablack (Oost-Pruisen) gevoerd. Eén jaar later werden ze vrijgelaten en naar Antwerpen gebracht. Marcel kreeg een vrijgeleide van de Duitsers en werkte in Bredene op het politiekantoor. Hij werkte tot het einde van de oorlog als verbindingsofficier voor het Amerikaans leger.

Voetbal

Na de oorlog fungeerde Marcel 30 jaar als zaakvoerder van een zaak in koekjes en snoep. Daarna werkte hij nog vijf jaar bij Flandria Zedelgem. Marcel was sportief ook actief. Hij heeft gevoetbald bij SV Bredene en VG Oostende. Later werd hij bestuurslid bij VGO en in de jaren 60 trad hij tien jaar lang aan als ploegafgevaardigde van de juniores.

Familieman

De jongste 20 jaren beleefde Marcel een rustige, oude dag in zijn appartement aan het Prinses Stefanieplein, waar hij regelmatig bezoek kreeg van kinderen en kleinkinderen. De laatste vier weken verbleef hij op de palliatieve afdeling van AZ Damiaan, waar hij dagelijks bezoek kreeg van zijn kinderen. Marcel was gehuwd met wijlen Frieda Goudenhooft en werd vader van vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Het tiende is op komst en zou een mannelijk viergeslacht gevormd hebben. Marcel Van Laer is de vader van oud-schepen Paul Van Laer en de grootvader van huidig gemeenteraadslid Alan Van Laer (Open VLD).

De begrafenis van Marcel Van Laer heeft plaats op 7 januari om 11 uur in de Sint-Jozefskerk. (FRO)