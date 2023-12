Oud-speler en ere-voorzitter KDC Ruddervoorde Joël Hoste overleden

Vrijdag 23 december overleed Joël Hoste op 95-jarige leeftijd in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp. Hij werd geboren in Ruddervoorde op 8 april 1928.

Joël was gehuwd met Leona Cherlet. Hij is de papa van Betty Hoste die gehuwd is met Geert Bourgeois. Hij is de opa van Pieter en Iris Bourgeois-Decreus, Karel en Cieltje Bourgeois-Van Acker. Laurens, Arthur, Loes, Elias en Oskar zijn zijn achterkleinkinderen.

Joël Hoste, die beroepsmatig drukker en uitgever van de Klokke was in de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde, heeft een rijke voetballoopbaan achter de rug. Het begon voor hem allemaal op een herfstige 1 november 1941. Regelmatig werden er op het Maleveld partijtjes voetbal gespeeld tussen de internen van het St.-Lodewijkscollege en St.-Leo. Ook Joël en zijn broer Lionel deden natuurlijk mee. Zowel Louis Baes als Louis Saeys zagen wel iets in het aanvallende talent Joël Hoste en op 4 november tekende de Ruddervoordenaar voor groenzwart. De start van een leven in het teken van de voetbalsport.

Twee seizoenen speelde hij bij Cercle Brugge om nadien twee seizoenen lang te spelen bij KDC Ruddervoorde om daarna terug aan de slag te gaan bij Cercle Brugge en dit tot in 1953. Hij eindigde zijn loopbaan als speler bij Koninklijke Stade Kortrijk in 1954. Maar het voetbal liet Joël niet los. Hij nam de functie van trainer-speler op zich van KDC Ruddervoorde tot in 1960 waarna hij ook nog aan de slag ging in Zwevezele, Ardooie, Koolskamp en Lichtervelde om zijn trainersloopbaan te eindigen bij KDC Ruddervoorde in 1969.

Hij zette zijn passie voor het voetbal verder als voorzitter van KDC Ruddervoorde, een functie die hij 15 jaar lang op zich nam. Daarnaast is Joël 10 jaar lid geweest van het Provinciaal Comité West-Vlaanderen waarvan 4 jaar als eerste ondervoorzitter. Hij was ook lid van de Nationale Studiecommissie. (GST)