Oud-schepen Marc Leenknegt uit Passendale overleden

In zijn woning in de Kleine Roeselarestraat in Passendale is op donderdag 25 augustus op 80-jarige leeftijd oud-schepen Marc Leenknegt overleden. Hij was schepen in de legislatuur 1982-1988

Marc werd geboren op 19 september 1942 in Moorslede en was de echtgenoot van Jinette Vandewalle. Hij is de vader van Danny Leenknegt en Krista Dewulf en Anja Leenknegt en Joost De Meyer. Hij was de grootvader van Sanne en Bert, Bieke en Brecht, Hanne en Pierre-Henri en overgrootvader van Arielle en Mai.

Leidinggevend

Met Marc Leenknegt verdwijnt een van de politieke figuren die hun stempel hebben gedrukt op heel wat zaken in de eerste jaren van de fusiegemeente Zonnebeke. Beroepshalve had hij een leidinggevende functie bij de firma Deprez in Roeselare. Hij was lid van tal van verenigingen en ook voorzitter van de Oud-Strijdersbond Passendale.

Hij had de gave van leiding te geven en mensen bij elkaar te brengen. Zijn sterke sociale ingesteldheid bracht hem bij het ontstaan van de fusiegemeente Zonnebeke in 1976 in de politiek en hij stelde zich kandidaat op de SP-lijst (nu Vooruit) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van 1977 tot 1982 zetelde hij in het OCMW met wijlen meester Alfons Theuninck als voorzitter.

Bij de volgende legislatuur werd hij schepen in de bestuurscoalitie van SP en Inspraak. Van 1982 tot 1988 was hij schepen van Sport. Als lid van vele verenigingen had hij een goed zicht hoe het met de diverse sportclubs, van voetbal tot vinkeniers en vissers, gesteld was. Als schepen liet hij de kasteelvijver uitbaggeren zodat de Kasteelvissers aan de slag konden.

Eigenzinnig en vastberaden

In die periode dreigden ook de wielerwedstrijden tijdens Zonnebeke-kermis te verdwijnen. Door zijn tussenkomst en samenwerking met de veloclub Eendracht maakt Macht zijn ze blijven bestaan. Na zijn schepenambt zei hij de politiek vaarwel, maar bleef actief in het socio-culturele leven. Zijn kracht en eigenzinnigheid en vastberadenheid, gekoppeld aan een sterke geest, zullen bij familie en vrienden een blijvende herinnering blijven aan Marc.

Volgens de wens van Marc zal er afscheid genomen worden in intieme kring. (Begr. Dennis Derveaux)